В минувшую субботу, 4 марта, в Орше проходил праздник Bonsticks от одного из ритейлеров. По оценкам местных СМИ, пришло около 2 тысяч человек. Но вскоре милиция попросила свернуть празднования — оказалось, мероприятие не согласовали с властями. Об этом сообщает orsha.eu.





Праздник проходил у магазина «Евроопт» неподалеку от парка Героев. Детей развлекали большие мягкие игрушки. Некоторые из детей были «вооружены» собранной коллекцией маленьких фигурок и хотели ее пополнить.

«Но стоит отметить не лучшую организованность, некоторые дети с родителями не могли пробиться ближе к цветным героям — Кролу, Лупачу, Злюдину и Желтопузу. Стремление отдельных людей быть ближе к героям праздника спровоцировало небольшую давку, были родители, которые по несколько минут не могли найти своих детей», — пишут журналисты оршанского издания.





Вскоре на праздник приехали милиционеры. Те передали информацию от городских властей: праздник пора прекращать, он не был согласован. Людей попросили разойтись, но организаторы обещали вернуться после получения официального согласия от Оршанского райисполкома.

«Но многие мамы были не довольны, так как со стороны организаторов не все было продумано. Например, дети не могли свободно подойти к фигурам „бонстиков“, некоторые малыши даже терялись в толпе. Я слышал, что в микрофон объявили о том, что потерялись три ребенка. Возможно, милиция не сама приехала, а ее вызвал кто-то из недовольных родителей. После этого организаторы объявили, что силовые структуры закрывают праздник. Дети расстроились, что праздник закончился так быстро. По сути, я считаю, во всем была виновата не милиция, которая вмешалась в происходящее, а организаторы, которые не сумели обеспечить безопасность и порядок», — рассказал очевидец Денис.





Напомним, на днях похожий случай позабавил (и возмутил) жителей Крыма. Полиция в Феодосии разогнала детский футбольный матч между дворовыми командами. А директор местной школы и участковый объявили его несанкционированным митингом, не согласованным с местными властями.

По сообщениям СМИ, 6 марта на совещании с главой администрации Феодосии руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что запрет был сделан по «соображениям безопасности». А глава администрации Станислав Крысин поручил провести расследование инцидента, охарактеризовав действия директора как «недопустимые».



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