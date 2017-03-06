МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в мае возобновит выполнение рейсов по маршруту Минск – Ереван – Минск, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе компании.

"Белавиа" перестала летать в столицу Армении около года назад, однако уже с конца мая белорусский перевозчик вновь готов выполнять рейсы в Ереван.

"Ереван – столица и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира, важный транспортный узел, культурный и научный центр страны. В первую очередь он привлекателен прекрасными видами горы Арарат, которую можно увидеть уже из аэропорта "Звартноц", попробовать одну из древнейших кухонь в Азии. Также для туристов из Армении это прекрасная возможность добраться до Минска прямым рейсом и ознакомиться с достопримечательностями нашей страны", – сказал гендиректор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Рейсы возобновятся с 24 мая, они будут выполняться дважды в неделю с вылетом из Минска в 22:40 в среду и воскресенье и прибытием в Международный аэропорт "Звартноц" на следующий день в 02:45 по местному времени.

"Обратный рейс из Еревана планируется осуществлять с вылетом в 03:35 по понедельникам и четвергам с прилетом в Национальный аэропорт "Минск" в 05:45. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Полеты в Ереван планируется выполнять на воздушных судах Embraer 175 вместимостью 76 кресел", – добавили в пресс-службе Belavia.

Стоимость перелета из Минска в Ереван и обратно составит от 226 евро, включая таксы и сборы.