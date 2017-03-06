5 марта сотрудник одной из межрайонных инспекций природоохраны в Минской области сделал странную находку у своего дачного домика. Кто-то оставил там правую переднюю конечность лося. Вероятно, это была попытка дискредитировать инспектора, считают в Госинспекции по охране животного и растительного мира.

В воскресенье сотрудник инспекции вернулся из рейда и отправился в своему дачному дому. Открыв калитку, он не сразу заметил возле забора на старом холодильнике оставленную кем-то ногу лося.

«Оценив обстановку, инспектор незамедлительно вызвал следственно-оперативную группу, которая изъяла странную находку и начала следственные мероприятия. Какую цель преследовали злоумышленники, подбрасывая инспектору на дачный участок останки лося, говорить пока рано», — рассказывают в государственной инспекции.

Работники ждут результатов проверки по данному факту.