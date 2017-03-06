|
Инспектору природоохраны к дому подбросили ногу лося. Зачем - выясняют правоохранители
07.03.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
5 марта сотрудник одной из межрайонных инспекций природоохраны в Минской области сделал странную находку у своего дачного домика. Кто-то оставил там правую переднюю конечность лося. Вероятно, это была попытка дискредитировать инспектора,
В воскресенье сотрудник инспекции вернулся из рейда и отправился в своему дачному дому. Открыв калитку, он не сразу заметил возле забора на старом холодильнике оставленную кем-то ногу лося.
«Оценив обстановку, инспектор незамедлительно вызвал следственно-оперативную группу, которая изъяла странную находку и начала следственные мероприятия. Какую цель преследовали злоумышленники, подбрасывая инспектору на дачный участок останки лося, говорить пока рано», — рассказывают в государственной инспекции.
Работники ждут результатов проверки по данному факту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, это была попытка дискредитировать инспектора, считают в Госинспекции по охране животного и растительного мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии