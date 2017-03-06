﻿ Отец парня, которого по БТ назвало анархистом с тротилом: "Его судили по другой статье". 21.by
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Отец парня, которого по БТ назвало анархистом с тротилом: "Его судили по другой статье"

07.03.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Вчера на канале «Беларусь 1» в программе «Специальный репортаж», посвященной маршам тунеядцев, ведущий рассказал, что накануне Дня Независимости 2014 года в Бобруйске был задержан гомельчанин Сергей Романов. Парень якобы направлялся в Минск, в рюкзаке у него тогда обнаружили 155 грамм тротила. На БТ его назвали анархистом. Примечательно, что ничего об этом ранее широко известно не было, и факт о задержании молодого человека обнародовали только сейчас. Мы связались с родителями Сергея, чтобы узнать подробности дела трехлетней давности.


— Мы столько пережили в 2014 году, а сейчас это снова вытаскивается, — говорит Александр Сергеевич, отец Сергея. Мужчина рассказал: когда увидел программу, был вне себя от ярости. — Откуда они взяли, что он хотел что-то взрывать? Журналист же должен иметь какое-то документальное подтверждение, а не выдавать свое мнение за официальное. Есть у них доказательство того, что он что-то готовил? Его нет, не было, не будет и не может быть.

— Но, по данным авторов «Специального репортажа», его задержали с тротилом в рюкзаке…

— Да, задержание имело место. Но теракт — это вообще бред. Когда его задержали и потом — при расследовании дела — этот аспект даже не поднимался. У него статья 295 ч. 2 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Дали пять лет. Ни о каких терактах речи никто не вел никогда — и вдруг это выплывает вчера в таком виде. Если бы это было правдой, почему тогда три года назад осудили по 295-й? — задается резонным вопросом отец Романова.

Не согласен мужчина и с тем, что сына в СМИ называют анархистом. «Никакую подготовку он нигде не проходил, мы жили в одной квартире», — сказал Александр Сергеевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в программе "Специальный репортаж", посвященной маршам тунеядцев, на канале "Беларусь 1" ведущий рассказал, что накануне Дня Независимости 2014 года в Бобруйске...

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