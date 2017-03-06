Одного из ключевых участников маршей нетунеядцев в Бресте, активиста ОГП Александра Кабанова, будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии и мелкое хулиганство.



Александр Кабанов

Александра Кабанова задержали в Березе вечером 5 марта, когда он вернулся домой после третьей акции против декрета № 3 в Бресте.

Мужчину доставили в Березовский РОВД, где предъявили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Затем его поместили в изолятор временного содержания, а 6 марта к 17.30 доставили в суд Березовского района.

Александр Кабанов заявил ходатайство о предоставлении защитника и времени на ознакомление с материалами дела. Суд удовлетворил требование жителя Березы и назначил следующее заседание на 9 марта.

В этот же день его будут судить и по еще одной статье кодекса об административных правонарушениях — 17.1 (Мелкое хулиганство). Этот протокол на него составили 2 марта в Березовском РОВД .

«Вменяют, что якобы ругался, нецензурно выражался и приставал к прохожим», — рассказал TUT.BY Александр Кабанов.

Напомним, помимо Александра Кабанова также задержали анархистов, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий назначил Александру Козлянко 4 суток административного ареста, Руслану Чаликову, Андрею Денюшкину и Дмитрию Левчуку — по 5 суток.

Также суд Ленинского района Бреста рассмотрел административное дело в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС. Суд признал его виновным по ст. 23.34 КоАП Беларуси и оштрафовал Шарендо на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте 26 февраля.



«На суд к Шарендо пришло несколько десятков человек, не все могут вместиться в зале суда». 6 марта 2017. Фото: spring96.org

Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, 3 марта была задержана и помещена в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера. Как сообщает Радио «Свобода» , 6 марта около 14.00 Папкову отпустили из стационара.