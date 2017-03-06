|
Активиста из Березы будут судить за участие в "Марше нетунеядцев"
07.03.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Одного из ключевых участников маршей нетунеядцев в Бресте, активиста ОГП Александра Кабанова, будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии и мелкое хулиганство.
Александра Кабанова задержали в Березе вечером 5 марта, когда он вернулся домой после третьей акции против декрета № 3 в Бресте.
Мужчину доставили в Березовский РОВД, где предъявили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Затем его поместили в изолятор временного содержания, а 6 марта к 17.30 доставили в суд Березовского района.
Александр Кабанов заявил ходатайство о предоставлении защитника и времени на ознакомление с материалами дела. Суд удовлетворил требование жителя Березы и назначил следующее заседание на 9 марта.
В этот же день его будут судить и по еще одной статье кодекса об административных правонарушениях — 17.1 (Мелкое хулиганство). Этот протокол на него
«Вменяют, что якобы ругался, нецензурно выражался и приставал к прохожим», — рассказал TUT.BY Александр Кабанов.
Напомним, помимо Александра Кабанова также задержали анархистов, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий
Также суд Ленинского района Бреста рассмотрел административное дело в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС. Суд признал его виновным по ст. 23.34 КоАП Беларуси и оштрафовал Шарендо на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте 26 февраля.
Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, 3 марта была задержана и помещена в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера. Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Кабанова задержали в Березе вечером 5 марта, когда он вернулся домой после третьей акции против декрета № 3 в Бресте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии