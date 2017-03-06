На наше предложение пройти проверку на на полиграфе откликнулся продавец цветов, молодой человек по имени Никита. Сейчас самый пик цветочного бизнеса, цветы покупают все и везде. Естественно, многих интересует вопрос добропорядочности продавцов, которые в течение этого времени неплохо зарабатывают.

Мы узнали у Никиты, как он относится к женскому празднику в целом, увеличивает ли цену на цветы в этот период, продает ли белорусские цветы под видом иностранных и всегда ли продает цветы легально.

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Внимание! Сюжет носит исключительно развлекательный характер, и в условиях нашей съемки достоверность полученных результатов специалисты оценивают на уровне 75%, хотя сам полиграф достоверен на 92−97%. Во время съемки специалист задавал вопросы дважды вместо рекомендуемого трехкратного повторения и присутствовал раздражающий фактор (видеосъемка).