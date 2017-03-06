Вода буквально отрезала от цивилизации деревню Кучинщина в Лиозненском районе. О том, как сейчас живут люди в этом населенном пункте, — в сюжете телеканала Беларусь 1.

Переправа через речку ушла под воду. С тех пор в деревню Кучинщина не может доехать ни автолавка, ни почта. Отрезанными от мира остались пять домов и семь жителей.

Каждую весну жителей Кучинщины выручает подвесной мост, построенный почти 40 лет назад. Его берегут и каждый год ремонтируют. Но в сильный паводок и он уходит под воду.

30 метров подвесной переправы — сейчас единственная связь с большой землей. Река поднялась так, что до воды рукой подать.

Почтальон, газовики, социальные работники в Кучинщину пока добираются пешком. За продуктами жители ходят сами — за мостом магазин. Пенсионерам с доставкой помогают соседи.

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Специалисты говорят, что большая вода в северный регион еще не пришла. Пик паводка впереди. Чтобы избежать заторов на реках и минимизировать угрозу подтопления дорог и мостов, лед взрывают .

На озерах, по данным ОСВОДа, за неделю толщина льда уменьшилась на 10−15 см. Водоемы патрулируют спасатели и милиционеры. В регионе вступил в силу запрет выхода на лед.