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Гомельчанка продавала в соцсетях товары и теперь может сесть в тюрьму
07.03.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by
26-летняя горожанка находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. С целью улучшить свое материальное положение занялась торговлей через Интернет и конкретно через сайт «Одноклассники». Продавала новые непродовольственные товары преимущественно детского ассортимента,
Сама заказывала их через другие сайты. При этом не была зарегистрирована в качестве субъекта хозяйствования или индивидуального предпринимателя, как этого требует закон. Предприимчивая дама попала в поле зрения Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гомельской области.
— Установлено, что гражданка осуществляла предпринимательскую деятельность с августа 2015-го года по сентябрь 2016-го. Проверка показала, что она получила при этом доход не менее 25 тысяч рублей, что образует крупный размер, — сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гомельской области, — в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного Кодекса Беларуси — незаконная предпринимательская деятельность.
Санкции статьи предусматривают наказание от денежного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Какое наказание будет применено к гомельчанке, определит суд.
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В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного Кодекса Беларуси - незаконная предпринимательская деятельность. Санкции статьи предусматривают...
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