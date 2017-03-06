26-летняя горожанка находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. С целью улучшить свое материальное положение занялась торговлей через Интернет и конкретно через сайт «Одноклассники». Продавала новые непродовольственные товары преимущественно детского ассортимента, пишет газета «СБ Беларусь Сегодня».

Сама заказывала их через другие сайты. При этом не была зарегистрирована в качестве субъекта хозяйствования или индивидуального предпринимателя, как этого требует закон. Предприимчивая дама попала в поле зрения Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гомельской области.

— Установлено, что гражданка осуществляла предпринимательскую деятельность с августа 2015-го года по сентябрь 2016-го. Проверка показала, что она получила при этом доход не менее 25 тысяч рублей, что образует крупный размер, — сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гомельской области, — в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного Кодекса Беларуси — незаконная предпринимательская деятельность.

Санкции статьи предусматривают наказание от денежного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Какое наказание будет применено к гомельчанке, определит суд.