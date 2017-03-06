МИНСК, 7 мар – Sputnik. Глава Минобороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков считает, что боевые подруги не только вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства, но и олицетворяют источник жизни.

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Гомеле: цветы, девушки, весна" title="8 Марта в Гомеле: цветы, девушки, весна" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Мужчины, ваш выход: цветочный бум в Гомеле 15

"В нашей стране именно женщина всегда олицетворяла собой источник жизни, хранительницу домашнего очага и, конечно же, такое священное для всех нас понятие, как Родина", – говорится в поздравлении министра обороны.

Он отметил, что женщины добросовестно служат Отечеству в Вооруженных силах Беларуси, вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства.

Черный о женской красоте и терпении

Министру архитектуры и строительства Анатолию Черному нравятся женщины, которые всегда сияют от счастья, и в начале весны он хочет восхищаться женской красотой, мудростью и терпением.

"Этот праздник, несущий в себе тепло, доброту и нежность, приходится именно на начало марта, когда природа начинает радовать нас яркими и живыми красками. И в эту пору особенно хочется восхищаться вашей красотой, мудростью и терпением", – говорится в поздравление главы ведомства.



© Sputnik / Мария Амелина Министры ценят в белорусских женщинах нежность, красоту и надежность

Он пожелал женщинам, чтобы сбывались их мечты, сопутствовали удача и успех. "Мы благодарны вам за поддержку и внимание, за уют и комфорт в наших домах и сердцах", – отметил Черный.

Коммунист Карпенко ценит женщин надежных и смелых

Поздравление министра образования Игоря Карпенко – одно из самых сдержанных среди тех, что направили главы ведомств своим подчиненным.

В нем Карпенко отметил роль женщин в развитии экономики страны, а также подчеркнул, что они являются надежной опорой в решении общественно-политических и социально-экономических задач. Также в праздничном поздравлении Карпенко говорится, что вопросы совершенствования сферы образования находятся под постоянным и пристальным вниманием президента и правительства.

Министр также высказал уверенность, что результаты каждодневной слаженной работы станут надежным фундаментом для дальнейшего развития национальной системы образования, для реализации насущных задач и осуществления самых смелых стремлений.

Гурулев о прекрасных дамах

Глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев каждый год накануне 8 Марта любит поздравлять женщин с праздником, он не скупится на комплименты, называет их прекрасными дамами, сравнивает с весной.

"В эти прекрасные дни, когда повсюду ощущается дыхание весны, все мы невольно осознаем, как созвучны слова "весна" и "женщина", как они гармонично сочетаются", – говорится в поздравлении Гурулева.

Он также отметил, что на женской созидательной силе держится белорусское государство, они занимают активное социальное положение в белорусской оборонке, успешны в руководстве организациями, инженерно-конструкторской и внешнеэкономической деятельности, финансовых и юридических сферах.

Глава ведомства сообщил, что в системе ГПК работает "почти семь тысяч прекрасных дам", они вносят достойный вклад в обороноспособность страны, проявляя при этом лучшие свои качества: профессионализм, целеустремленность и ответственность.

Мэр Минска ценит в женщинах достоинство и милосердие

Председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец пожелал минчанкам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, улыбок, счастья и благополучия.

По его словам, именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа Минска.

Гусаков в поздравлении цитирует Маргарет Тэтчер

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков отметил, что 8 Марта является тем днем, когда мужчинам стоит задуматься о высокой роли женщины в нашем обществе.

"Без женщин наша Академия наук не была бы такой, какая она есть сегодня. Ведь представительницы прекрасного пола в НАН Беларуси составляют более 47%", — отметил в поздравлении он.

По словам Гусакова, порой женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность, в том числе и в деле поиска инновационных решений.

"Позволю себе немного перефразировать "железную леди" Маргарет Тэтчер: "Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной", ну а в нашем случае — научной сферой", — отметил он.

Гусаков пожелал представительницам прекрасного пола удачи и радости открытий, хорошего настроения и бодрости духа.