Совет ЕС принял решение об ужесточении норм паспортного контроля на внешних границах шенгенской безвизовой зоны сообщества, включая наземные пограничные пункты, порты, терминалы на вокзалах и аэропортах, сообщает ТАСС .

В заявлении Совета ЕС говорится, что отныне все страны сообщества обязаны проводить систематические сплошные проверки всех въезжающих и выезжающих лиц, включая тех, кто имеет право безвизового проезда и граждан Евросоюза на предмет присутствия их данных в Шенгенской базе данных (SIS) и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола.

«Усиление контроля на внешних границах — это важный шаг по снижению террористической угрозы и повышения защиты наших граждан. Систематические проверки на внешних границах позволят значительно снизить угрозы для нашей внутренней безопасности, в частности, со стороны иностранных террористов и возвращающихся боевиков», — говорится в заявлении Совета.

Под «возвращающимися боевиками» Совет ЕС подразумевает в первую очередь европейских граждан и резидентов арабского происхождения, которые принимали деятельное участие в боевых действиях в ряде стран Северной Африки, включая Ливию, Сирию и Ирак в рядах боевых формирований радикальных исламистов.

Решение Совета ЕС, впрочем, включает оговорку, что если «сплошные проверки» (то есть сверка с базами данных паспортов всех без исключения, проходящих контроль) будут препятствовать нормальному транспортному потоку или общественному здоровью (например, в периоды сезонных эпидемий), то страны могут проводить лишь точечные проверки, в течение первых шести месяцев после вступления в силу данного решения. В исключительных случаях этот период может быть продлен до 18 месяцев, за которые все страны ЕС должны создать пограничную инфраструктуру (включая дополнительные зоны паспортного контроля), которая бы позволила беспрепятственно проводить сплошные проверки документов.

Разработка этих норм началась в прошлом году по первым результатам расследований терактов в Париже и Брюсселе, которые показали, что ряд будущих исполнителей терактов с европейским гражданством, уже находившиеся в международном розыске, не только могли свободно перемещаться по территории ЕС, но также ездить через Турцию в Сирию и возвращаться обратно.