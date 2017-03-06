В Белорусско-Российском университете с нового учебного года откроют новую специальность «мехатроника и робототехника». Лицензию Министерства образования и науки России университет уже получил, а также модернизировал учебную базу и проводит работу по подготовке и повышению квалификации специалистов.



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— Сегодня учебная база университета отвечает всем современным требованиям и оснащена не хуже, чем в вузах Европы. У нас имеются практически все необходимое учебное оборудование и наглядные пособия для изучения сборочных и станочных систем, роботов, их систем управления, вопросов автоматизации сборочных процессов, эффективности, формирования умения и навыков по наладке и программированию оборудования с ЧПУ, в том числе мехатронных систем на базе различных типов робототехнических конструкций", — сказал заведующий кафедрой «Технология машиностроения» вуза Владимир Шеменков.

В вузе уже есть несколько стационарных промышленных роботов. Причем многие станки с автоматизированным управлением, как и элементы роботов собраны самими студентами и преподавателями. Планируется покупка и мобильного робота.

Часть преподавателей прошли специальную подготовку, а некоторые в ближайшее время отправятся за повышением квалификации в российские вузы, которые имеют большой опыт в подготовке специалистов по робототехнике.

— Эта специальность сегодня востребована на всех современных предприятиях, где активно внедряются системы автоматизированного управления производственными процессами, роботоризированные комплексы и промышленные роботы. Без этого уже не обойтись в современном мире и переход на роботоризированные технологии становится все более актуальным особенно там, где много монотонных рутинных процессов в производстве, а также на участках с опасным и тяжелым трудом, — отметил Владимир Шеменков.

Всего на новую специальность наберут 20 человек: 15 — на бюджет, 5 пройдут обучение на платной основе. Обучение будет проходить по российским образовательным программам. В 2018 году в университете начнут работу по открытию по этой специальности магистратуры.