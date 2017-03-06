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Итальянец подарил возлюбленной на 8 Марта свою почку
07.03.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Итальянец в канун 8 Марта решил подарить своей возлюбленной собственную почку, сообщили итальянские СМИ.
© Sputnik Виталий Аньков
Операция по трансплантации была проведена в туринской больнице Molinette – женщине, страдающей серьезным генетическим заболеванием, пересадили почку ее 52-летнего бойфренда.
Сообщается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.
Как заявили журналистам сотрудники больницы Molinette, мужчина таким образом выразил свою большую любовь, приурочив "подарок" к Международному женскому дню.
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Сейчас оба пациента находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.
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