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Итальянец подарил возлюбленной на 8 Марта свою почку

07.03.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Итальянец в канун 8 Марта решил подарить своей возлюбленной собственную почку, сообщили итальянские СМИ.

Итальянец подарил возлюбленной на 8 Марта свою почку
© Sputnik Виталий Аньков
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Операция по трансплантации была проведена в туринской больнице Molinette – женщине, страдающей серьезным генетическим заболеванием, пересадили почку ее 52-летнего бойфренда.

Сообщается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.

Как заявили журналистам сотрудники больницы Molinette, мужчина таким образом выразил свою большую любовь, приурочив "подарок" к Международному женскому дню.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас оба пациента находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.

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