МИНСК, 7 мар – Sputnik. Итальянец в канун 8 Марта решил подарить своей возлюбленной собственную почку, сообщили итальянские СМИ.



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Операция по трансплантации была проведена в туринской больнице Molinette – женщине, страдающей серьезным генетическим заболеванием, пересадили почку ее 52-летнего бойфренда.

Сообщается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.

Как заявили журналистам сотрудники больницы Molinette, мужчина таким образом выразил свою большую любовь, приурочив "подарок" к Международному женскому дню.