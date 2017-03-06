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Лукашенко наградил орденом Скорины двух представителей Ватикана
07.03.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко наградил двух представителей Ватикана орденом Франциска Скорины. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
За значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом орденом Франциска Скорины награждены Апостольский нунций в Украине, Апостольский нунций в Беларуси (2011 — 2015 годы) Клаудио Гуджеротти и директор учреждения «Музеи Ватикана» Антонио Паолуччи.
Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 марта.
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Орденом награждены Клаудио Гуджеротти и Антонио Паолуччи.
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