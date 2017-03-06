Александр Лукашенко наградил двух представителей Ватикана орденом Франциска Скорины. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Орден Франциска Скорины. Фото с сайта 5min.by

За значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом орденом Франциска Скорины награждены Апостольский нунций в Украине, Апостольский нунций в Беларуси (2011 — 2015 годы) Клаудио Гуджеротти и директор учреждения «Музеи Ватикана» Антонио Паолуччи.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 марта.