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Лукашенко наградил орденом Скорины двух представителей Ватикана

07.03.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко наградил двух представителей Ватикана орденом Франциска Скорины. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Орден Франциска Скорины. Фото с сайта 5min.by

За значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом орденом Франциска Скорины награждены Апостольский нунций в Украине, Апостольский нунций в Беларуси (2011 — 2015 годы) Клаудио Гуджеротти и директор учреждения «Музеи Ватикана» Антонио Паолуччи.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 марта.

 
 
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Орденом награждены Клаудио Гуджеротти и Антонио Паолуччи.

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