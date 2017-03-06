В выходной день на порыхлевшей ледяной глади водохранилища — сотни рыбаков. Как оказалось, действующий с 1 марта запрет выхода на лед остановил немногих. Причем большинство «смельчаков» разложили удочки на середине водоема.





Журналист МЛЫН.BY отправилась с сотрудниками МЧС, ОСВОД и милиции в рейд по водохранилищу, чтобы предупредить тех, кто ради двух-трех ершей рискует собственной жизнью.

Зона действия спасательной станции немалая. За рыбаками следят круглый год. А время ледостава и весна для спасательной службы — регулярная головная боль. Трое из 10 на предупреждения об опасностях тающего льда отреагируют и уходят, другая часть как сидели, так и сидят, рассказывают спасатели.

— Сейчас увидите реакцию. Несмотря на то что лед с каждым часом слабеет, многим на запрет наплевать. Говорят, проваливались не раз, не страшно, -рассказывает водолаз-спасатель Сергей Савчиц, с собой берет спасательную «торпеду», нам протягивает ярко-оранжевые жилеты.





— Сейчас наша задача — лишний раз напомнить об опасности и в случае ЧП помочь. Та же цель и у МЧС. Заставить уйти с водоема и оштрафовать за рыбалку на льду во время запрета мы не можем, поэтому подключаем к рейду милицию.

Ступаем на лед.

На первый взгляд — крепкий. Но это только кажется. Ледяной покров становится рыхлым, местами на водоеме образовались большие трещины, лед отошел от берега.

— У нас был случай, когда утром рыбаки еще могли зайти на лед, а обратно уже возвращались на льдине, — рассказывают по пути спасатели.

За годы водолазной службы видели всякое, знают немало печальных историй о тех, кто, пренебрегая простыми правилами безопасности, не смог выбраться из ледяного плена.

— Однажды минчанин, заядлый рыбак, пошел на слабый лед снимать ставки. Его предупреждали: опасно. На льду стояла палатка, под которой за день от солнца размыло промоину. Он ходил-ходил вокруг палатки, упал в промоину, спасти его не удалось.

Направляемся к рыбакам. Одни обустроились ближе к берегу, другие ушли на середину водохранилища. Сидят сосредоточенные, наблюдают за лунками.









Александр Васильевич из Вилейки говорит, что о запрете слышал, но лед, уверен, еще крепкий. В выходные можно порыбачить.

— Не страшно? — спрашиваем. — Без жилета сидите, без веревки…

— Вы же не боитесь провалиться, ходите. А мне чего бояться?





Его соседи слева убеждают нас, что пока на водоеме безопасно. Рассказываем рыбакам, что находиться на льду запрещено.

— Не знаем. Ни по телевизору, ни по радио не слышали. Вообще это только меня касается — когда хочу, тогда и сижу на льду! — отвечает нам рыбак Александр из Молодечно на предупреждение об опасном льде. — Последняя моя рыбалка этой зимой. Я и жене пообещал, потому что ругалась со мной за это. Сказал ей: «Ирочка, лапочка, ну, последний раз!». Отпустила…





Через 300 метров двое рыбаков из Минска развернули палатку. Говорят, уловом особо не похвалишься, давление атмосферное скачет, рыба не клюет.

— А процесс все равно приятный! — улыбаются рыбаки. — Правда, сейчас опасно стало выходить на лед, поэтому сегодня последняя рыбалка, закрываем сезон, — обещают нам.





— Мы же не самоубийцы! — добавляет пенсионер Федор Владимирович.





— Я, например, никогда первый не еду на зимнюю рыбалку. Сначала знакомые 20 раз съездят, а потом я. Не пойдем больше! Тем более бумагу (распоряжение Миноблисполкома о запрете. — Авт.) увидели! Вам нужно табличку поставить или шлагбаум, чтобы меньше к водоему ездили.

А мы направляемся к спасательной станции. У берега стоит вода, кругом — опасные полыньи. Заместитель начальника Вилейского РОЧС Евгений Шалухо вспоминает случай, когда из-за промоин рыбаки не смогли выбраться со льда на сушу.

— Года три назад пятеро рыбачили возле Чижевичей. Дождались сумерек и начали сворачиваться. За день кругом образовались полыньи, и рыбаки не смогли выйти на берег. В одну сторону шаг — полынья, в другую… А до берега примерно километр. Стали звонить спасателям. Наш специалист притянул всех пятерых на доске к берегу, потом еще и снасти забрал со льда. Так те даже спасибо не сказали…

Патрулировать водоем спасатели будут до тех пор пока лед не растает. И каждый раз напоминать рыбакам о том, что их жизни в опасности.

— Трудно понять их психологию. Да и как понять, если они сами не могут ответить, зачем так рискуют, — рассуждают осводовцы.





С начала зимнего сезона на водоемах Вилейского района на льду погиб один человек. 57-летний мужчина провалился под лед на озере Колодки. Толщина льда в тот день была около 4 см.