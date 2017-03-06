Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении 25-летнего могилевчанина. Мужчина подделывал справки, чтобы получить больше денег за донорство крови, сообщает управление Следственного комитета по Могилевской области.



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Подозреваемый не работал, был донором крови. Он знал, что медучреждение выплачивает средний заработок за день сдачи крови и ее компонентов по справке с места работы. Могилевчанин на компьютере сделал липовую справку о том, что он якобы трудится на частном предприятии.

Таким образом с января 2015 года по октябрь 2016-го подозреваемый незаконно получил около 3,3 тыс. рублей, чем причинил ущерб Могилевской областной станции переливания крови.

Расследование уголовного дела продолжается.