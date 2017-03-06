«Это то, что надо?», — часто интересуется глава Минска Андрей Шорец, осматривая новую поликлинику в Брилевичах, которую торжественно открыли 7 марта. Мы тоже побывали на мероприятии и прогулялись с чиновниками по учреждению. Чем поликлиника примечательна сейчас и какие изменения в нее поручил внести Шорец — в материале TUT.BY.





Городскую детскую поликлинику № 6 столичный стройтрест № 1 начал возводить в июле 2013 года и закончил в марте 2017-го. Объект на улице Чечота, 2А обошелся бюджету в сумму около 19 миллионов рублей или около 9,5 миллиона долларов.

Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. С 9 марта она будет обслуживать около 14 тысяч детей из Брилевичей, Малиновки и Юго-Запада.





Сегодня же поликлинику показали чиновникам. Среди них был глава Минска Андрей Шорец, первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич, председатель столичного комитета по здравоохранению Игорь Юркевич, глава Московского района Александр Крепак и депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Экскурсию по объекту для гостей провела главврач поликлиники Анна Котова.





Первым делом поднимаемся в кабинет лечебной физкультуры на пятом этаже. Под аудиозапись с пением птиц чиновникам рассказывают о том, что «от тренажеров дети приходят в неописуемые чувства». В этом зале проводят групповые занятия, а в соседнем поменьше — индивидуальные.





Следующая остановка — кабинет с видеоэндоскопической системой. Она позволяет не только проводить диагностику тех же ухо-горло-носа, но и выводить снимки на компьютер.

«А вот как это ребенку?», — спрашивает Щорец, показывая на трубку эндоскопа.





Ему рассказывают, что этот прибор рассчитан только на детей старше трех лет. А вот фиброскопа, то есть гибкого эндоскопа для пациентов самого маленького возраста, здесь нет. Но им легко можно дополнить уже существующую установку.

«Надо дооснастить», — дает поручение Шорец главе комитета здравоохранения Юркевичу, после чего чиновников ведут в кабинет, где детям готовят кислородные коктейли.

«Очень вкусно», — слышится от кого-то. «Девочки старались», — отвечает главврач.





«Как-то здесь очень много пустого места», — говорит Шорец, идя по коридору. Ему рассказывают, что так спроектировал «Минскпроект». В этот момент гости заходят в отделение физиотерапии.

«Места тоже много, а оборудования — мало», — комментирует глава города.





«Оборудование оно маленькое. Функциональное», — поясняет главврач и ведет Шорца в спелеолечебный кабинет. Проще говоря — в соляную комнату. Рассказывает, что природный материал здесь отечественный — из Солигорска.

«Терапевтические сеансы тут проводят под музыку», — поясняет кто-то из присутствующих.





«Так если музыка, то тогда надо ложиться, а не на табурете сидеть», — рассуждает Шорец.

«Мы обсуждали, что скорее всего поставим здесь лежаки и шезлонги, чтобы было удобно детям», — отвечает глава комитета здравоохранения.

Далее все спускаются в педиатрические отделения на третий этаж. Шорец окидывает взглядом голые светлые стены на коридоре.

«Надо поговорить с отделом образованием, чтобы они сделали поликлинику более веселой. Пускай здесь школы выставки проводят… Чтобы ребенок приходил и не на голую стену смотрел», — обращается глава города к главе Московского района.





Рядом с педиатрическим отделением находится и стоматологическое.

«А как вы работаете с детьми, расскажите?», — интересуется у медиков Шорец.

«Ласково, нежно», — не теряются сотрудницы.





Делегация направляется на второй этаж. Тут на стенах уже висят плакаты для детей. Кто-то предлагает разместить в коридорах также телевизоры, чтобы демонстрировать мультфильмы.

Здесь находится профилактическое отделение поликлиники. Многих удивляет размер ванн для детей.





«Но это то, что надо?», — интересуется у главврача Шорец. Та отвечает положительно и ведет гостей к бассейнам.

Всего здесь четыре чаши для разных возрастов: в них с инструктором-методистом могут заниматься дети от 3 до 17 лет.





На этом экскурсия заканчивается и главе Минска рассказывают, что в поликлинике будет также своя аптека.

«Только надо, чтобы она была с определенным уклоном. Не настойку боярышника, чтобы продавали, а средства для детей. Надо будет проконтролировать», — смеется глава столицы.

Шорец также расспрашивает про те отделения и кабинеты, в которые сегодня не дошел. «Это то, что надо? Все хорошее?», — в который раз интересуется глава города и получает положительный ответ.



