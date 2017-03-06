|
"Надо дооснастить". В Минске открыли детскую поликлинику почти за 10 миллионов долларов
07.03.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by
«Это то, что надо?», — часто интересуется глава Минска Андрей Шорец, осматривая новую поликлинику в Брилевичах, которую торжественно открыли 7 марта. Мы тоже побывали на мероприятии и прогулялись с чиновниками по учреждению. Чем поликлиника примечательна сейчас и какие изменения в нее поручил внести Шорец — в материале TUT.BY.
Городскую детскую поликлинику № 6 столичный стройтрест № 1 начал возводить в июле 2013 года и закончил в марте 2017-го. Объект на улице Чечота, 2А обошелся бюджету в сумму около 19 миллионов рублей или около 9,5 миллиона долларов.
Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. С 9 марта она будет обслуживать около 14 тысяч детей из Брилевичей, Малиновки и Юго-Запада.
Сегодня же поликлинику показали чиновникам. Среди них был глава Минска Андрей Шорец, первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич, председатель столичного комитета по здравоохранению Игорь Юркевич, глава Московского района Александр Крепак и депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Экскурсию по объекту для гостей провела главврач поликлиники Анна Котова.
Первым делом поднимаемся в кабинет лечебной физкультуры на пятом этаже. Под аудиозапись с пением птиц чиновникам рассказывают о том, что «от тренажеров дети приходят в неописуемые чувства». В этом зале проводят групповые занятия, а в соседнем поменьше — индивидуальные.
Следующая остановка — кабинет с видеоэндоскопической системой. Она позволяет не только проводить диагностику тех же ухо-горло-носа, но и выводить снимки на компьютер.
«А вот как это ребенку?», — спрашивает Щорец, показывая на трубку эндоскопа.
Ему рассказывают, что этот прибор рассчитан только на детей старше трех лет. А вот фиброскопа, то есть гибкого эндоскопа для пациентов самого маленького возраста, здесь нет. Но им легко можно дополнить уже существующую установку.
«Надо дооснастить», — дает поручение Шорец главе комитета здравоохранения Юркевичу, после чего чиновников ведут в кабинет, где детям готовят кислородные коктейли.
«Очень вкусно», — слышится от кого-то. «Девочки старались», — отвечает главврач.
«Как-то здесь очень много пустого места», — говорит Шорец, идя по коридору. Ему рассказывают, что так спроектировал «Минскпроект». В этот момент гости заходят в отделение физиотерапии.
«Места тоже много, а оборудования — мало», — комментирует глава города.
«Оборудование оно маленькое. Функциональное», — поясняет главврач и ведет Шорца в спелеолечебный кабинет. Проще говоря — в соляную комнату. Рассказывает, что природный материал здесь отечественный — из Солигорска.
«Терапевтические сеансы тут проводят под музыку», — поясняет кто-то из присутствующих.
«Так если музыка, то тогда надо ложиться, а не на табурете сидеть», — рассуждает Шорец.
«Мы обсуждали, что скорее всего поставим здесь лежаки и шезлонги, чтобы было удобно детям», — отвечает глава комитета здравоохранения.
Далее все спускаются в педиатрические отделения на третий этаж. Шорец окидывает взглядом голые светлые стены на коридоре.
«Надо поговорить с отделом образованием, чтобы они сделали поликлинику более веселой. Пускай здесь школы выставки проводят… Чтобы ребенок приходил и не на голую стену смотрел», — обращается глава города к главе Московского района.
Рядом с педиатрическим отделением находится и стоматологическое.
«А как вы работаете с детьми, расскажите?», — интересуется у медиков Шорец.
«Ласково, нежно», — не теряются сотрудницы.
Делегация направляется на второй этаж. Тут на стенах уже висят плакаты для детей. Кто-то предлагает разместить в коридорах также телевизоры, чтобы демонстрировать мультфильмы.
Здесь находится профилактическое отделение поликлиники. Многих удивляет размер ванн для детей.
«Но это то, что надо?», — интересуется у главврача Шорец. Та отвечает положительно и ведет гостей к бассейнам.
Всего здесь четыре чаши для разных возрастов: в них с инструктором-методистом могут заниматься дети от 3 до 17 лет.
На этом экскурсия заканчивается и главе Минска рассказывают, что в поликлинике будет также своя аптека.
«Только надо, чтобы она была с определенным уклоном. Не настойку боярышника, чтобы продавали, а средства для детей. Надо будет проконтролировать», — смеется глава столицы.
Шорец также расспрашивает про те отделения и кабинеты, в которые сегодня не дошел. «Это то, что надо? Все хорошее?», — в который раз интересуется глава города и получает положительный ответ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы посмотрели, чем поликлиника примечательна сейчас и какие изменения в нее поручил внести Шорец.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии