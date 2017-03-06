Еще 5 марта 79-летняя Мария Федоровна Мелеховец из Ганцевичей не знала, как выплатить долг по « коммуналке » так, чтобы еще на лекарства для себя и сыновей-инвалидов осталось. Читателям TUT.BY хватило несколько часов, чтобы одним коллективным усилием решить проблему бабушки.





— Во дела. Только что звонили из Гомеля: прочитали статью. В ЖКХ пришли деньги, и спрашивали, чем еще помочь, — сообщили Мелеховцы.

Мария Федоровна добавила, что читатели TUT.BY не только выплатили долг за «коммуналку», но и переплатили за электричество. Кроме того, многие люди звонили и спрашивали, что им привезти и как еще можно помочь.

— Спасибо большое всем добрым людям, — передала женщина благодарность.

К сожалению, TUT.BY не удалось оперативно получить комментарий по ситуации от руководства КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ».

Напомним, 79-летняя Мария Федоровна Мелеховец ухаживает за двумя сыновьями-инвалидами. 12 лет назад ее старший сын, Валерий, попал в ДТП и оказался в инвалидном кресле, а три года назад у младшего, Андрея, случился инсульт. Оба инвалиды. Старший — первой группы, младший — третьей. Одному 54 года, второму — 44.

Семья еле сводит концы с концами. Основная статья расходов — лекарства. Валерию нужно только обезболивающее, Мария Федоровна ограничивается успокоительным и таблетками от головной боли, а вот младшему Андрею, у которого помимо эпилепсии еще и сахарный диабет, приходится покупать целую аптечку. По подсчетам матери, в месяц на медикаменты уходит около 100 рублей. Это если по больницам не ездить. Вот в конце прошлого года Андрея нужно было отвезти на комиссию в Барановичи. Одного его не отпустишь, пришлось договариваться со знакомым таксистом. Из-за расходов на лекарства и других медицинских затрат Мария Федоровна не смогла вовремя заплатить за «коммуналку», образовалась задолженность, и 6 февраля в их квартире отключили свет. Девять дней бабушка с двумя сыновьями жили при свечах.





Оставшись без света, пожилая женщина обратилась в местную газету «Ганцавіцкі Час» . После вмешательства журналистов коммунальники включили свет, но взяли расписку, что в течение нескольких месяцев Мелеховцы погасят задолженность — 320 рублей. Если бы бабушка не внесла указанную сумму, свет бы вновь отключили.

TUT.BY выражает благодарность всем читателям, которые откликнулись и поддержали семью Мелеховец.