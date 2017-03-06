Ордена и медали из рук президента получили белорусские женщины. Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим в своей профессии дамам, а также многодетным матерям, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Перед церемонией - экскурсия по Дворцу независимости. Зал торжественных приемов, каминный, зеленый. Елена Бодак всю жизнь на высоте. Более 30 лет работает машинистом башенного крана. Она и не думала, что когда-то окажется в рабочей резиденции президента. Все внимательно рассматривает. «Впечатляют масштабы всего этого, этой помпезности. Люстры - глаз не оторвать, как в Петергофе», - отметила женщина.

Дамы фотографируются в каждом зале. У часов и кресла, рядом с которыми президент обычно поздравляет белорусов с Новым годом, выстроилась очередь.

Для приглашенных дам это особенный день. Учителя и воспитатели, женщины рабочих профессий, домохозяйки, многодетные матери получили ордена и медали. Президент страны Александр Лукашенко подчеркнул: именно мамы несут всю нагрузку в воспитании детей. Ордена Матери за рождение и воспитание пяти и более детей президент вручил 21 многодетной женщине.

«Это ваш труд - поднять детей. Вы просто молодцы, вы выполняете главную свою миссию. Это цель всей моей политики - в Беларуси должно быть не менее 20 млн человек. Тогда мы будем мощны как никогда, и никто в нашу сторону косо смотреть не будет», - сказал президент Беларуси.

Пока женщины оберегают очаг, мужчины охраняют рубежи отечества. Защитникам родины президент вручил генеральские погоны.

«У нас не много генералов. Если по удельному весу посчитать, то стыдно говорить. Я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал - это особый человек», - отметил Лукашенко.

Награждение традиционно завершилось торжественным приемом. Те, кто получил награды, смогли побеседовать с президентом и в неформальной обстановке.