|
Лукашенко вручил женщинам к празднику госнаграды
07.03.2017 16:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Ордена и медали из рук президента получили белорусские женщины. Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим в своей профессии дамам, а также многодетным матерям, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.
Перед церемонией - экскурсия по Дворцу независимости. Зал торжественных приемов, каминный, зеленый. Елена Бодак всю жизнь на высоте. Более 30 лет работает машинистом башенного крана. Она и не думала, что когда-то окажется в рабочей резиденции президента. Все внимательно рассматривает. «Впечатляют масштабы всего этого, этой помпезности. Люстры - глаз не оторвать, как в Петергофе», - отметила женщина.
Дамы фотографируются в каждом зале. У часов и кресла, рядом с которыми президент обычно поздравляет белорусов с Новым годом, выстроилась очередь.
Для приглашенных дам это особенный день. Учителя и воспитатели, женщины рабочих профессий, домохозяйки,
Пока женщины оберегают очаг, мужчины охраняют рубежи отечества. Защитникам родины президент вручил генеральские погоны.
«У нас не много генералов. Если по удельному весу посчитать, то стыдно говорить. Я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал - это особый человек», - отметил Лукашенко.
Награждение традиционно завершилось торжественным приемом. Те, кто получил награды, смогли побеседовать с президентом и в неформальной обстановке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Признание получили женщины-профессионалы своего дела и многодетные матери.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии