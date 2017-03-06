МИНСК, 7 мар – Sputnik. Состояние пострадавших при взрыве на сахарном заводе в Скиделе женщин остается тяжелым, заявил во вторник председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.



© Sputnik/ Артем Чирва Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском комбинате

Одна из пострадавших в результате ЧП на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которое произошло 25 февраля, умерла от полученных ожогов 4 февраля . Еще три пострадавшие в настоящее время находятся в столичной Больнице скорой медицинской помощи, одна – в учреждении здравоохранения в Гродно.

"Гродно – не менее оснащенный современным оборудованием город. Помощь при необходимости и наших специалистов, конечно, оказывается. Угроза жизни присутствует, состояние тяжелое, безусловно. Болезнь длительная, изнурительная, требующая длительных, больших ресурсов", – сказал Юркевич в эфире телеканала ОНТ.

Медики каждый день собирают консилиумы по состоянию и лечению пострадавших и признают: ожоги у женщин очень серьезные.

Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь , обширные ожоги получили пять работниц предприятия. По факту инцидента на комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.