|
Врачи: остается угроза жизни женщин, пострадавших от взрыва в Скиделе
07.03.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Состояние пострадавших при взрыве на сахарном заводе в Скиделе женщин остается тяжелым, заявил во вторник председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.
© Sputnik/ Артем Чирва
Одна из пострадавших в результате ЧП на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которое произошло 25 февраля,
"Гродно – не менее оснащенный современным оборудованием город. Помощь при необходимости и наших специалистов, конечно, оказывается. Угроза жизни присутствует, состояние тяжелое, безусловно. Болезнь длительная, изнурительная, требующая длительных, больших ресурсов", – сказал Юркевич в эфире телеканала ОНТ.
Медики каждый день собирают консилиумы по состоянию и лечению пострадавших и признают: ожоги у женщин очень серьезные.
Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три сотрудницы сахарного комбината сейчас находятся в учреждениях здравоохранения в Минске, одна – в Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии