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Врачи: остается угроза жизни женщин, пострадавших от взрыва в Скиделе

07.03.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Состояние пострадавших при взрыве на сахарном заводе в Скиделе женщин остается тяжелым, заявил во вторник председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Врачи: остается угроза жизни женщин, пострадавших от взрыва в Скиделе
© Sputnik/ Артем Чирва
Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском комбинате

Одна из пострадавших в результате ЧП на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которое произошло 25 февраля, умерла от полученных ожогов 4 февраля. Еще три пострадавшие в настоящее время находятся в столичной Больнице скорой медицинской помощи, одна – в учреждении здравоохранения в Гродно.

"Гродно – не менее оснащенный современным оборудованием город. Помощь при необходимости и наших специалистов, конечно, оказывается. Угроза жизни присутствует, состояние тяжелое, безусловно. Болезнь длительная, изнурительная, требующая длительных, больших ресурсов", – сказал Юркевич в эфире телеканала ОНТ.

Медики каждый день собирают консилиумы по состоянию и лечению пострадавших и признают: ожоги у женщин очень серьезные.

Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь, обширные ожоги получили пять работниц предприятия. По факту инцидента на комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Три сотрудницы сахарного комбината сейчас находятся в учреждениях здравоохранения в Минске, одна – в Гродно.

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