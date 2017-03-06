﻿ МЧС: весенние воды могут подтопить 51 населенный пункт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС: весенние воды могут подтопить 51 населенный пункт

07.03.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Весенние воды могут подтопить 51 населенный пункт в 16 районах Беларуси. Сейчас подтоплены три участка дорог и один мост. Такую информацию от МЧС передает БЕЛТА.


Половодье на Полесье, 2013 год. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Полную информацию о том, чего ожидать от половодья, МЧС передает Гидромет. Исходя из этого прогноза, министерство выстраивает свою работу.

— В 16 районах и 51 населенном пункте Беларуси возможны подтопления весенними водами. На данный момент подтоплено три участка дорог и одного моста. Уже подготовлены картографические материалы, взяты на учет все населенные пункты, — сообщил первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Андрей Юржиц.

У МЧС есть три водные подушки, 14 сводных отрядов могут откачать воду и быстро добраться до места происшествия. На боевых дежурствах по всей стране ежедневно — 2344 человека и 1 500 единиц пожарной техники, и в резерве еще тысяча.

— Службы взаимодействия и аварийные бригады готовы ко всем экстренным ситуациям. Если какой-то населенный пункт будет отрезан водой, организуется подвоз продуктов питания. У нас задействован космический мониторинг, в случае необходимости готовый картографировать местность. Также у нас налажено взаимодействие с государственными службами по чрезвычайным ситуациям Украины и Российской Федерации. При повышении уровня рек мы готовы к моментальному реагированию, — сказал Андрей Юржиц.

Первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лобазнов заверил, что в Беларуси приняты все меры к встрече весеннего половодья

— Вся сеть Гидромета переведена в усиленный режим несения службы. В эту работу вовлечено порядка 80 информационных гидрологических постов по всей стране. Ежедневно вся информация передается в МЧС. Взаимодействие организовано на самом высоком уровне,

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весенние воды могут подтопить 51 населенный пункт в 16 районах Беларуси. Сейчас подтоплены три участка дорог и один мост. Такую информацию от МЧС передает БЕЛТА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Врачи: остается угроза жизни женщин, пострадавших от взрыва в Скиделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика