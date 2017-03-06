Весенние воды могут подтопить 51 населенный пункт в 16 районах Беларуси. Сейчас подтоплены три участка дорог и один мост. Такую информацию от МЧС передает БЕЛТА.



Половодье на Полесье, 2013 год. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Полную информацию о том, чего ожидать от половодья, МЧС передает Гидромет. Исходя из этого прогноза, министерство выстраивает свою работу.

— В 16 районах и 51 населенном пункте Беларуси возможны подтопления весенними водами. На данный момент подтоплено три участка дорог и одного моста. Уже подготовлены картографические материалы, взяты на учет все населенные пункты, — сообщил первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Андрей Юржиц.

У МЧС есть три водные подушки, 14 сводных отрядов могут откачать воду и быстро добраться до места происшествия. На боевых дежурствах по всей стране ежедневно — 2344 человека и 1 500 единиц пожарной техники, и в резерве еще тысяча.

— Службы взаимодействия и аварийные бригады готовы ко всем экстренным ситуациям. Если какой-то населенный пункт будет отрезан водой, организуется подвоз продуктов питания. У нас задействован космический мониторинг, в случае необходимости готовый картографировать местность. Также у нас налажено взаимодействие с государственными службами по чрезвычайным ситуациям Украины и Российской Федерации. При повышении уровня рек мы готовы к моментальному реагированию, — сказал Андрей Юржиц.

Первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лобазнов заверил, что в Беларуси приняты все меры к встрече весеннего половодья

— Вся сеть Гидромета переведена в усиленный режим несения службы. В эту работу вовлечено порядка 80 информационных гидрологических постов по всей стране. Ежедневно вся информация передается в МЧС. Взаимодействие организовано на самом высоком уровне,