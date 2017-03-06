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ОДКБ: 25 лет коллективной безопасности

07.03.2017 18:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметит 15 мая 25-летний юбилей. Сегодня ее участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Четверть века исполняется в этом году и установлению дипломатических отношений между Россией и партнерами по ОДКБ.

«ТАШКЕНТСКИЙ ПАКТ»

История ОДКБ (иногда организацию называют «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор») берет начало 15 мая 1992 года, когда в Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности между Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 году к договору присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает генерального секретаря организации. С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на Валерия Семерикова, который сменил на этом посту Николая Бордюжу.

7 октября 2002 года в Кишиневе был принят Устав ОДКБ, в соответствии с которым основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, преимущественно политическим средствами.

В соответствии с договором, если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, это будет рассматриваться как агрессия против всех участников ОДКБ. В документе подчеркивается, что все государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную.

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Девиз Организации Договора о коллективной безопасности – один за всех и все за одного.

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