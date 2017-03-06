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WikiLeaks: хакеры ЦРУ использовали для прослушки телевизоры Samsung

07.03.2017 19:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Центральное разведывательное управление США при помощи кибертехнологий делало из "умных" телевизоров Samsung своеобразные "жучки", записывавшие и передавшие разговоры владельцев на серверы ЦРУ, сообщил сайт WikiLeaks.

WikiLeaks: хакеры ЦРУ использовали для прослушки телевизоры Samsung
© REUTERS Kevin Lamarque
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WikiLeaks во вторник 7 марта опубликовал более 8,5 тысячи документов, которые хранились на серверах штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли – во внутренней сети Центра по киберразведке.

По информации ресурса, атаками на телевизоры Samsung ЦРУ занималось совместно с разведкой Великобритании МI5. Программа под названием Weeping Angel (Рыдающий ангел) отключала прибор, а затем переводила его в режим записи происходящего в комнате, где телевизор установлен.

Как уже заявили представители компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec, они не исключают, что документы, обнародованные WikiLeaks, являются подлинными.

 
Теги: Минск
 
 
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Программа под названием Weeping Angel, по утверждениям WikiLeaks, отключала телевизор, а затем переводила его в режим записи происходящего в комнате.

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