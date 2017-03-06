|
Союз на «пятерку»: премьер-министры ЕАЭС откровенно обсудили проблемы
07.03.2017 19:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Бишкеке прошла встреча премьер-министров стран ЕАЭС, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.
Всего в повестке заседания - 14 вопросов. В первую очередь -
«Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она (эта разница) будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет? Разница в ценах между Беларусью и РФ выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016-м. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала в три раза больше?», - сказал глава белорусского правительства.
Дмитрий Медведев ответил коллеге. «Все получили значительные льготы по
Несмотря на трудности в экономике, отмечают главы правительств большой пятерки, взаимная торговля растет. С общего рынка ЕАЭС постепенно уходит импорт. В год иностранных товаров стало меньше на 3%. Значит, продукция Союза нашла своего потребителя. Сегодня было решено больше внимания уделять промышленному производству и сельскому хозяйству.
Кыргызстан - самый молодой участник Союза. В этом году он еще и председатель. Надо соответствовать единым стандартам. Например, на границе создать условия надлежащей проверки и декларирования товаров.
Перечень товаров, допущенных на рынки пяти стран-участниц, растет. Только между Казахстаном и Кыргызстаном линейка продукции выросла в три раза. Этому во многом помогла маркировка товаров. Единые требования к содержанию этикеток начали применять в прошлом году.
«Мы пока весь потенциал не используем и намерены планомерно работать», - заявил глава правительства Армении
План работы на этот год масштабен. Так, например, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил разработать до конца года и подписать договор о пенсионном обеспечении трудящихся, вне зависимости от страны Союза, в которой они работали.
Дискуссию между премьерами уже прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, «что касается газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и она достаточно последовательно доводится до белорусских коллег». При этом пресс-секретарь российского президента еще раз подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Минском.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Андрей Кобяков, Дмитрий Медведев, Сооронбай Жээнбеков, Бакытжан Сагинтаев и Карен Карапетян договорились больше внимания уделять внимания промышленному...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии