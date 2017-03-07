Грузы из Шанхая в Минск теперь доставляют в три раза быстрее. Между этими городами курсирует прямой грузовой поезд через Владивосток, передает телеканал «МИР 24».

Раньше морским путем товары везли около месяца. Теперь груз из Поднебесной в Беларусь доставляют девять - десять дней. В основном, это товары народного потребления и оборудование. Благодаря новым системам можно быстрее задекларировать товар.

«Это положительный пример тех интеграционных процессов, которые идут в экономическом союзе у нас», - заявил член правления Транспортной группы Владимир Чиснаков.

Этот сервис позволит рассчитывать клиенту поставку товара, планировать его движение и экономить средства.