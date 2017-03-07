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Продажи детского порошка "Ушастый нянь" приостановлены в Беларуси
07.03.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Действие свидетельства о государственной регистрации на украинский детский порошок "Ушастый нянь" приостановлено в Беларуси, сообщили Sputnik в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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По информации центра, соответствующее решение содержится в постановлении главного государственного санитарного врача Минской области №5 от 24 февраля.
Так, приостановлено действие свидетельства о госрегистрации № на продукцию "Средство для стирки детского белья порошкообразное "Ушастый нянь" производства ЧАО "Винницапобутхим".
Свидетельство о государственной регистрации является в Беларуси необходимым документом для экспорта и продажи в республике тех или иных потребительских товаров.
Продукция марки "Ушастый нянь" является одним из популярных в Беларуси средств ухода за детьми, стиральные порошки экспортируются в республику из Украины.
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Продукция марки "Ушастый нянь" является одним из популярных в Беларуси средств ухода за детьми, стиральные порошки экспортируются в республику из Украины.
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