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Продажи детского порошка "Ушастый нянь" приостановлены в Беларуси

07.03.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Действие свидетельства о государственной регистрации на украинский детский порошок "Ушастый нянь" приостановлено в Беларуси, сообщили Sputnik в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Продажи детского порошка "Ушастый нянь" приостановлены в Беларуси
© flickr.com/ //www.flickr.com/photos/jdhancock/4464216098/in
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По информации центра, соответствующее решение содержится в постановлении главного государственного санитарного врача Минской области №5 от 24 февраля.

Так, приостановлено действие свидетельства о госрегистрации № на продукцию "Средство для стирки детского белья порошкообразное "Ушастый нянь" производства ЧАО "Винницапобутхим".

Свидетельство о государственной регистрации является в Беларуси необходимым документом для экспорта и продажи в республике тех или иных потребительских товаров. 

Продукция марки "Ушастый нянь" является одним из популярных в Беларуси средств ухода за детьми, стиральные порошки экспортируются в республику из Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Продукция марки "Ушастый нянь" является одним из популярных в Беларуси средств ухода за детьми, стиральные порошки экспортируются в республику из Украины.

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