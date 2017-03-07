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Президент поздравил женщин с праздником и рассказал о их неоценимой роли в развитии страны

08.03.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин с праздником 8 Марта и пожелал здоровья, счастья и благополучия.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поздравлении отмечается, что «этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра. Сегодня мы благодарим представительниц прекрасной половины человечества за большой вклад во все сферы жизни общества».

Президент отметил, что неоценима роль женщин в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса.

«Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению. Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение», — пожелал президент.

 
 
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"Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение", - пожелал...

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