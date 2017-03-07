К марафонам испанцы готовятся, но явно не в спортивном понимании этого слова. Не видно в многолюдном стартовом коридоре Международного марафона в Севилье ни напряженных лиц, ни вытянутых в струнку поджарых тел.





Скорее, здесь царит атмосфера семейного фестиваля на свежем воздухе: мужчины и женщины, иные с детьми в колясках, ищут глазами знакомых, громко приветствуют друг друга, фотографируются.

Столь же непринужденная обстановка сохраняется на протяжении всей 42-километровой дистанции: испанцы бегут группами, общаются, звонят знакомым: мол, я через пять минут буду возле вашего дома, выходи! Час спустя после старта мы обогнали маму-марафонца с двойняшками в коляске в душевный для нее момент: знакомые прямо на трассе пели ей «хэппи бёздэй».

А что, хорошая идея — провести день рождения во время международного пробега! 14 тысяч гостей из разных стран, волонтеры с напитками и угощением по всему городу… И все это весьма бюджетно — по цене регистрационного взноса.

Севилья — город корриды, белых голубей, полных страсти историй Кармен и дон Хуана. Для нас Севилья — еще и возможность встретиться с единомышленником, знакомым только по переписке.

Мы — это девочка Лиля с тяжелой инвалидностью и ее «крылья», два взрослых человека. Можно сказать, состоявшийся экипаж: таким составом бежим третий марафон за год, не считая более коротких дистанций.





Мы не спортсмены, а обычные родители детей с инвалидностью, пришедшие в спорт в поисках выхода из социальной изоляции, в которой оказываются такие семьи. Благодаря участию в публичных беговых состязаниях мы давно не чувствуем себя на обочине жизни, и готовы помочь другим родителям, ищущим выход из четырех стен: ведем инклюзивный спортивный клуб в столичном Центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Самые активные участники спортклуба «Крылья Ангелов» уже участвуют в международных пробегах на длинные дистанции. 12 февраля Дмитрий Казак пробежал Барселонский полумарафон с сыном Арсением. А в прошлом году детям-«ангелам» и их сильным «крыльям» аплодировали участники и зрители международных марафонов в Киеве и Сочи.



Дмитрий Казак готовится к старту в Барселоне



Дмитрий и Арсений Казаки финишируют в Барселоне

Пообщавшись с беговым сообществом ближнего зарубежья, мы с некоторым удивлением поняли, что других бегунов с колясками поблизости нет. А вот в далекой от Минска Севилье живет учитель истории Хосе Мануэль Тривино, пробежавший со своим 18-летним сыном Пабло уже шесть марафонов.



Хосе и Пабло

Мы не знаем испанского языка и знакомы с Хосе и Пабло только по сети Фейсбук. Но, рассматривая фотографии не странице Хосе, не сомневаемся, что найдем в Севилье друзей. На лицах отца и сына — боль преодоления, усталость, восторг разделенной на двоих победы, гордость осознания силы своей любви. Это то, что бегающие с колясками родители знают друг о друге без слов.



Мы встретились с Хосе в выставочном центре

Хосе назначил нам встречу в выставочном центре в день получения стартовых номеров. Написал «Увидимся, я там буду», не указав точного времени. Мы пожали плечами: может, у человека есть причины избегать очного знакомства?

Позже поняли истоки его уверенности: из-за популярности, которой пользуется в беговом сообществе Севильи эта семья, ему пришлось провести в выставочном центре несколько часов. И все время нашей беседы его окликали по имени, хлопали по плечу и обнимали какие-то люди.

— Один из пяти моих детей должен был провести жизнь в четырех стенах, испытывая страдания, но Бог сделал его источником вдохновения и надежды для многих людей, — говорит Хосе о сыне. И признается, что известность его тяготит, а необходимость дать интервью телевидению ввергает в состояние растерянности.



Коляски на марафоне не редкость

Он прав: о некоторых вещах невозможно рассказать на камеру. Не придумано еще таких слов, чтобы описать эмоции ребенка, бегущего в коляске марафон вместе с десятками тысяч здоровых людей.

Он редко бывал за пределами родного двора — а здесь, километр за километром, ему открывается огромный неведомый мир.

Он, возможно, никогда не ходил, но каждой клеткой своего тела ощущает движения бегущего партнера.

Ему не часто удавалось почувствовать себя победителем — и вдруг бегущие рядом спортсмены аплодируют ему, а тысячи болельщиков кричат «Молодец!» и «Браво!».





После участия Хосе и Пабло в Нью-Йоркском марафоне в интернете появилась петиция, призывающая номинировать отца и сына на престижную премию принцессы Астурийской в области спорта. За считанные дни ее подписали 130 тысяч человек.

Мог ли Пабло, который нуждается в постоянном уходе, заслужить уважение такого количества людей каким-либо иным, кроме спорта, способом?!

Нашему намерению пробежать марафон белорусско-испанским экипажем помешала травма Пабло. Из-за состояния сына Хосе тоже отказался от участия: «Я уже не представляю себя бегущим в одиночестве».

Но, в отличие от Сочи или Киева, наша коляска не выглядела в потоке бегущих инородным телом: Севильский марафон открыт для участия людей с инвалидностью, и участники платят ему взаимностью.



Бегуны в колясках

Для бегунов с инвалидностью организаторы предусмотрели значительные скидки при оплате регистрационного взноса, а также отдельные номинации для лучших атлетов в колясках и с ментальными нарушениями.

По мнению организаторов, участники в колясках должны стартовать в последнем эшелоне. За соблюдением этого пункта правил, впрочем, никто не следит, и мы на старте ориентировались на пейсмейкера, который держал удобный для нас темп — около 6 мин/км.

Мы видели марафонца с ДЦП, который передвигался сам, прихрамывая и выворачивая ступни; родителей, кативших в колясках своих здоровых малышей или детей с инвалидностью; молодых людей в колясках в сопровождении родственников или друзей.

Мы улыбались друг другу, фотографировались на бегу и даже успевали знакомиться (на большее не хватало знания испанского).

Вот этого бегуна, толкающего девушку в коляске, зовут Пабло. У девушки ДЦП, она не ходит и с трудом разговаривает. Зато как искренне улыбается!



Это крыло Пабло и его подопечная, девушка с ДЦП

Даже если вы во время бега неотрывно разглядываете севильские достопримечательности, с трассы марафона не собьетесь.

Во-первых, бурный поток вырвавшихся из стартовой арки участников не пересыхает через 10 или 21 км, как это иногда бывает. Во-вторых, плотный шумный коридор из групп поддержки и болельщиков не даст вам потерять курс.

Похоже, болеть на марафонах для испанцев один из любимых видов семейного отдыха. Накануне в выставочном центре взрослые и дети закупают шумелки, хлопушки и всевозможные вертелки. И, стоя у обочины, подбадривают бегунов криками и производят неимоверное количество шума.



Испанские болельщики

Стартовый адреналин действует часа два. К 35-му километру ноги становятся чугунными, накатывает усталость, каждый шаг отдается в ушах, как шаги Командора на лестнице.

Этот участок маршрута проходит через площадь Испании — «самую красивую площадь Испании в Испании», как сказала два дня назад наша гид.

С этого времени и до самого финиша на Олимпийском стадионе кордон болельщиков становится все плотнее. Они протягивают нам руки, ловят взгляд, и кричат с таким азартом, словно только что вышли на улицу, причем сделали это ради нас. Хотя мы отстали от лидеров часа на полтора, и трудно представить, сколько им пришлось выкрикнуть слов и пожать рук до встречи с нашим экипажем.



Некоторые марафонцы в порыве чувств целуют отметку 42

Коридор болельщиков ведет в широкий тоннель Олимпийского стадиона. Знак «42» — значит, финиш через считанные метры. Кто-то из бегунов в порыве чувств целует знак.

Едва переступив рамку, получаем медали финишеров и опускаемся на прохладное покрытие.

Эмоции бьют через край: мы сделали это! Несмотря на финансовые трудности, дорогу с тремя пересадками и ожиданием в аэропортах, инвалидность наших детей, из-за которой мы должны смиренно нести свой крест, а не бегать международные марафоны, социальную изоляцию и много других причин, которые, как выяснилось, существуют только в головах.

А на самом деле мир открыт для всех.



Первые минуты после финиша. Непередаваемые эмоции





И еще один бонус приготовил «Крыльям Ангелов» Севильский марафон. Вслед за нами финишировала целая команда из четырех детей в колясках и полутора десятков спортивных волонтеров. На Олимпийском стадионе их горячо приветствовала группа поддержки — взрослые и дети в майках с командной символикой.

Мы нашли в Севилье друзей и партнеров, о существовании которых до сих пор не подозревали. Молодая общественная организация AEFAT объединяет 30 семей, воспитывающих детей с редким наследственным заболеванием атаксия- телеангиэктазия (синдром Луи-Бара). Их марафон с участием четырех колясок имел благотворительную цель: таким образом команда собирает средства для проведения научных исследований заболевания.



Испанская команда, наши друзья и партнеры

Уезжаем, обменявшись контактами и дав себе слово в следующем году вновь приехать в Испанию. Ведь беговой календарь этой страны зимой на редкость богат событиями: полумарафоны и марафоны в Барселоне, Валенсии, Мадриде, Севилье, Канарских островах…