Пенсионерки в Зельве несколько лет назад решили, что нет никакого смысла сидеть на скамеечках, наблюдать, как жизнь протекает мимо, и обсуждать подрастающее поколение. Женщины уверены, что и в золотом возрасте можно оставаться активными, тем более, что после выхода на пенсию появилось столько свободного времени.





С поддержкой Белорусского Красного Креста зельвенские бабушки создали инициативную группу само- и взаимопомощи и начали делать то, о чем давно мечтали. Например, заниматься йогой, танцами, помогать тем, кому поддержка очень нужна — одиноким старикам и инвалидам.

Назвать зельвенчанок, которые собрались с утра в танцевальном зале местного районного социально-педагогического центра, бабушками — язык не поворачивается. Подтянутые, красивые, веселые, с макияжем, маникюром и замысловатыми прическами. Улыбаются и накрывают на стол — сегодня будем чаевничать и слушать о том, как все начиналось.

— Может, поэтому и мужчин в нашей группе почти нет — мы ведь только чай можем предложить, — смеются женщины. Мужчина в этой компании всего один. И тот — нарасхват — убежал поздравлять хористок.

— Очень переживал, что не сможет с нами побыть, но что ж поделать, — вздыхают женщины.





Инициативная группа взаимопомощи при содействии Белорусского Красного Креста в Зельве сейчас объединяет 16 женщин пенсионного возраста, которые не только активно проводят время, но и также активно занимаются волонтерством.

На счету женщин — концерты в домах престарелых, патронаж над одинокими стариками, представления в деревнях и даже благоустроенная асфальтированная дорожка между местной больницей и автовокзалом. Ей волонтеры особенно гордятся и наперебой рассказывают, что дорожка в сквере была необорудованная и «дикая» — люди протоптали тропу, чтобы было удобнее ходить.





Женщины с помощью проекта ПРООН и местных властей поставили лавочки, заасфальтировали тропинку, посадили кусты. Сейчас дорожку содержат в чистоте и порядке. Да и субботники проводят самостоятельно, без принуждения, по велению сердца — находят самые замусоренные места и выходят на уборку. А еще — организовывают спартакиады со своими коллегами из таких же инициативных групп других районов области. Недавно решили, что на местном пляже организуют безбарьерную среду, чтобы отдых для всех жителей маленького местечка стал более доступным.

— Для пожилых людей очень важно оставаться на плаву в обществе и вести активный образ жизни. Выход на пенсию — это стресс для любого человека. И можно очень быстро загрустить и, как говорят, «пустить корни» на диване. А из такого состояния очень трудно выйти. Но ведь для долголетия важно в любом возрасте оставаться активными. И даже в таком небольшом местечке, как наше, можно найти себе деятельность по душе и что-то делать важное и полезное, — говорит председатель Зельвенской районной организации БКК Наталья Глушеня.





Зельвенская инциативная группа сначала была совсем маленькой — в социальный центр приходило всего 6 человек. Сначала занимались йогой. Открыли бесплатный фитнес-класс для пожилых. В этом году стартовал набор во вторую группу по йоге — стало много желающих. Женщины с легкостью показывают сложные асаны и говорят о том, что на занятия бегут просто вприпрыжку.

— Уже шесть лет занимаемся. Часовые занятия пролетают как несколько минут, — уверяют женщины. Ходят и на различные кружки — наловчились плести из газет вазочки и корзинки, даже продают их на «Анненском кирмаше», который каждый год проходит в Зельве.









— Это занятия для себя. Но многие из нас волонтеры Красного креста, — говорит Елена Альбиновна Пайзулаева, — Помогаем одиноким старикам. Тем, кому хуже, чем нам. Знаете, людям надо не только какая-то материальная помощь, но и просто общение. Наверное, это даже важнее, но о том, что все это нематериальное намного дороже, чем денежное, понимаешь поздно.

Чтобы отвезти небольшие подарки своим подопечным, женщины организовали свою собственную «копилочку», куда каждый месяц сдают деньги. Решили, что собирать будут по рублю, чтобы на праздники можно было купить что-нибудь вкусненькое и пойти в гости к своим подопечным в дома престарелых или к одиноким старикам.





— Мы же и сами девушки в возрасте, но стараемся не унывать и показывать свой пример остальным, — говорят женщины.

Недавно начали танцевать — весело и задорно. Сами придумывают номера, что-то находят в интернете, что-то вспоминают из юности.

— Мы, конечно, не профессиональные танцоры, но стараемся, — смеются и показывают несколько па.

Активные зельвенские бабушки заняты почти кажый день — дел много.

— Мужья понимают и отпускают. Правда, сами к нам не присоединяются, — говорят зельвенчанки. Разговор то и дело переходит на гендерную тему. Говорят, что мужчины не активничают почему-то, интересуются только бортничеством или рыбалкой. Какие уж тут танцы.





— Красавицы могут все, — повторяют здесь слова одной из песен Валерия Меладзе.

Женщины ездят в театры, музеи и путешествуют по Беларуси.

— И чаще бы куда-то ездили, да то сил нет, то денег, то болезни иногда одолевают. Не сдаемся. У нас вон даже одна из участниц из больницы на выступление пришла , — смеются присутствующие.

Каждый месяц зельвенчанки организовывают литературный клуб, куда приглашают поэтов и писателей или просто читают стихи белорусских классиков. Недавно, на 14 февраля, придумали программу, посвященную любовной лирике поэтессы Евгении Янищиц и ее бывшего мужа Сергея Понизника. К чтению стихов привлекли учеников из школы. Получилось здорово, а школьники с удивлением потом говорили: не думали, что бабушки могут быть такими современными.





— Знаете, в обществе есть стереотип, что пожилые люди — только потребители и нуждаются в нашей помощи. Но они в силах помочь себе и другим. У них есть энергия, а главное — желание что-то делать, быть полноценно включенными в общественную жизнь. Они могут делиться своим опытом как друг с другом, так и с новыми поколениями, — говорит Наталья. — Средний возраст наших активисток — примерно 65 лет. Есть женщины и постарше. Двум — по 80, но все бодры. Конечно, есть определенные ограничения, связанные со здоровьем. Люди в возрасте не могут быть настолько активны, как молодые. Но многие из них могут дать фору нынешней молодежи. В первую очередь в стремлении что-то делать и быть полезными.

В своей деятельности местные бабушки останавливаться не собираются. Летом хотят снова провести спартакиаду, выбраться куда-нибудь на экскурсию, разучить новые танцы, а главное — просто интересно жить.