Когда любую из этих девушек увидишь на улице, в гражданской одежде, с прической и макияжем — ни за что не заподозришь, что у этих женственных особ может быть такая мужская профессия. Но когда они переоденутся для работы в черную форму и прикроются щитом, превращаются в настоящих бойцов — тех, кого мы привыкли видеть кто где — на митинге или на концерте.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:59 / 13.57Mb / ) Sputnik/Елена Васильева, Виктор Толочко © Sputnik/ Елена Васильева, Виктор Толочко Женский отряд ОМОН: мы как будто рейнджеры

О хорошем

Большинство девушек в отряде — бывшие спортсменки. Они рассказали, что спортивные амбиции в них сохранились (каждая мечтала дойти до Олимпиады), но пришлось закончить карьеру.



© Sputnik / Виктор Толочко Анна пришла в ОМОН после легкой атлетики

"У кого-то был пример родственников, у кого-то детские мечты носить погоны. Я занималась легкой атлетикой и многоборьем. Закончила университет физической культуры, отработала распределение и столкнулась с монотонностью своей профессиональной деятельности. Тогда узнала, что в подразделение ОМОН набирают женщин — и пришла", — рассказала Анна, командир группы.

У Светланы отец служил в пограничных войсках спецназа КГБ во время войны в Афганистане. Девушка уверена, что желание служить у нее от отца, несмотря на гражданскую специальность, связанную с рекламой и пиаром.



© Sputnik / Виктор Толочко Ксения служит в ОМОН первые дни, но работой уже довольна

"Мама переживала — сложный график, но я приложила максимум усилий, чтобы сюда попасть", — рассказала Светлана.



© Sputnik / Виктор Толочко Оказавшись в ОМОН Анна даже не ожидала, что здесь вполне человеческие отношения, на не все только на приказах стрится

Анна профессионально занималась спортом — метанием молота, после окончила Академию управления при Президенте. В поисках места для распределения пришла в ОМОН. Процесс стажировки, обучения в учебном центре занял почти год.

"Коллектив отличный: начальство достаточно дружелюбно, справедливо. Стараются прислушиваться к просьбам. Не думала, что здесь все так человечно, а не просто строится на приказах", — рассказала Анна.

Приказ о зачислении Ксении в органы пришел в праздничный день столетия милиции. У девушки родители связаны с военной службой, сама она окончила юридический факультет, занималась плаваньем. Сейчас идут первые дни службы, но работой уже довольна.

"У нас существует система наставничества — за новичками закрепляют человека, которому напрямую можно задавать вопросы, в коллектив вливаться достаточно легко", — рассказала Анна.



© Sputnik / Виктор Толочко Раз в неделю - обязательные занятия по физподготовке, но многие занимаются спортом дополнительно в свободное время

О работе

"В наши задачи входит общение с мирными гражданами, которые приходят на футбол, на концерты. Мы должны максимально оградить людей от преступных посягательств, проявляя тактичность, вежливость, внимательность", — рассказала Анна. Впрочем, в начале службы, когда женского отряда еще не было, приходилось работать едва ли не наравне с мужчинами.

Самое сложное в работе — график. Порой девушки работают совместно со службой безопасности президента, выполняя спецзадания. Иногда на работе приходится проводить и двенадцать часов.



© Sputnik / Виктор Толочко Светлана Скарожёнок в тренажерке проводит немало времени - женское плечо тоже должно быть крепким

Девушки рассказали, что чаще сотрудник ОМОН — незаметный человек в гражданской форме одежды, который, не привлекая внимания, обеспечивают безопасность.

"Люди думают, что мы рейнджеры", — смеется Анна, которая в ОМОН всего несколько месяцев, но в коллектив влилась.

"Мы — то подразделение, которое первым встанет на защиту родины. Например, в день взрыва в метро в течение двух часов мы все были на базе. У девушек уровень подготовки не ниже, чем у мужчин", — рассказала Анна.

Раз в неделю девушки приходят на занятия по физической подготовке, по выходным многие занимаются спортом самостоятельно.



© Sputnik / Виктор Толочко Когда девушки в цивильном, непросто догадаться, что у них такая мужская профессия

"Концертов, на которых побывали, можно перечислять долго. И Дженифер Лопес приезжала, и Роби Уильямс, и группа "Рамштайн" — в свое первое рабочее Восьмое марта работала. А тяжелая служба была во время Чемпионата мира по хоккею", — рассказала Анна.



© Sputnik / Виктор Толочко Всего несколько минут - и красавица превращается в настоящего бойца

"Ребята хвалят за спокойствие, стойкость, правильность действий. А мы хвалим их. Мужчинам приятно, когда их похвалят, сделают комплимент их силе и мужеству, работа рядом с девушкой является своеобразным стимулом: кто как ни она поддержит, а он взамен подставит свое крепкое плечо", — рассказала Светлана.

Впрочем, за несколько минут, проведенных в тренажерке, девушки доказали корреспондентам Sputnik, что и женское плечо вполне крепко.