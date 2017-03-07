После обнаружения криминальных захоронений по делу «черных риелторов» была проведена обязательная инвентаризация сельских кладбищ.



Фото обвиняемых

Слушание резонансного дела проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, действовали злоумышленники с 2009 года по 2015-й. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем — человек в это время спал под воздействием водки и клофелина. Вместе с тем новые неизвестные захоронения долгое время не вызывали подозрений. Так, в июне 2013 года свежая могила у деревни Петуховка не насторожила милицию Чаусского района, несмотря на обращения местных жителей.

«В конце 2015 года — начале 2016-го провели инвентаризацию всех кладбищ. На каждое кладбище была заведена отдельная папка, где находятся удостоверения о государственной регистрации отвода земли под кладбище. Список захороненных, схема расположения могилок, и каждой могилки сделали фотографию», — рассказала 7 марта на суде председатель Вейнянского сельского исполкома Светлана Стишенкова. На кладбище у деревни Вейно под Могилевом было обнаружено тело могилевчанина Блажевича — клиента «черных риелторов».

По словам Стишенковой, обязательная инвентаризация в республике была проведена после раскрытия данного уголовного дела. В Вейнянском сельсовете ее закончили к марту 2016 года.

Также 7 марта был допрошен четырежды судимый житель пригородной могилевской деревни Малая Боровка, который копал могилу на кладбище у деревни Кадино Могилевского района. Он сказал, что не отказался «подкалымить» на двоих за 300 тысяч рублей (до деноминации), которые ему предлагали молодые парни. В одном из них свидетель опознал Игоря Гершанкова. При этом закапывать могилу от нанятых землекопов не требовалось.

Суд заслушал и начальника могилевского РКЦ (расчетно-кассовый центр) № 5 Наталью Шембалову. В данном РКЦ обслуживались братья Родновы, один из которых, благодаря действиям правоохранителей весной 2015 года, не стал жертвой «черных риелторов», хоть и продал свою квартиру. Шембалова утверждала, что доступ к базе данных должников, коими, в частности, были Родновы, есть только у специалистов, дающих подписку о неразглашении этой информации.

Сведения о должниках, по словам Бережного, были получены в одном из могилевских РКЦ.

Дело «черных риелторов» в Могилеве. Все новости по теме