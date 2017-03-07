Когда первый раз узнали, что будет двойня, даже не удивились. Предчувствовали, что ли… А вот второй… — Анатолий выдерживает паузу. — Мы вместе со Светой пошли на УЗИ. Она зашла в кабинет, я остался за дверью. Слышу, врач говорит: «Вот один ребенок, вот еще…» У меня шок, заглядываю: «Вторая двойня? А такое бывает?» Бывает! С разницей в 11 лет у минчан Светланы и Анатолия Ширвель родились две пары близняшек. А между ними еще сын и дочка.



Дома у большой семьи ремонт, поэтому встречаемся в пиццерии. Двигаем стол, доставляем стулья, мама Светлана со всеми знакомит:

— Старшие близняшки — Алиса и Богдан, им по 14. Иосифу — 12, Оливии — пять, младшим — Фаине и Тадеушу — по три.

— Я тоже уже не маленькая, — на всякий случай уточняет Оливия.

— А я колу хочу, — просит Тадеуш.

Интервью, стало быть, ожидается веселым. Анатолий наливает сыну напиток и вспоминает:

— У нас долго не было детей, а мы очень хотели большую семью. Света говорит: «Нужно Бога молить. В Библии написано, можно просить о двух малышах, Бог ведь не жадный». Возражаю, это уже наглость — детей нет, а мы хотим сразу столько. А она мне: «Если от чистого сердца, то все можно». А потом Свете приснились лица двоих ребят.



Старшие близнецы — Алиса и Богдан

В общем, когда через какое-то время врач сообщил: «У вас близнецы», будущие родители очень обрадовались, но совсем не удивились.

— А вот вторая двойня — настоящий сюрприз, — слово за Светланой. — У нас на тот момент было уже четверо детей: трое старших и маленькая Оливия.

— Я не маленькая!

— Хорошо, — улыбается она дочери. — И я ведь замечаю, что большие всегда втроем тусуются, а она одна, ей скучно. Говорю мужу, ей нужен братик или сестричка. И мы захотели пятого ребенка, компанию для Оливии.

— Но то, что это будет двойня — не ожидали, — повторяет Анатолий. — Когда на УЗИ об этом сообщили, мы минут 20 не могли разговаривать: не верили. Вышли от доктора, Света смотрит на меня: «А как мы детям скажем?» Отвечаю: «Придем вот так же молча, принесем два тортика, вдруг догадаются».

Вдруг. Тем более, близнецы в роду Светланы и Анатолия не редкость. У него — дедушки-двойняшки, у нее — дядя и тетя.

— Близняшек родила моя троюродная сестра, — перечисляет супруга. — И даже родная. Одна родственница удивлялась: «Вы, может, какой секрет знаете? Мне бы тоже так хотелось». Смеемся, руками разводим: если бы! Вот правда, до сих пор не понимаем, как такое могло случиться.



Через 11 лет в семье родились еще одни близнецы — Фаина и Тадеуш

А пока на большом столе появляется пицца, пахнет сырами и салями, вернемся к тортам. Тем самым, с которыми Светлана и Анатолий пришли домой после УЗИ. Дети сразу заподозрили что-то неладное, а родители давай их расспрашивать: «Вы кого больше хотите?» Девочки кричат: девочку. Мальчики — мальчика.

— Говорю, у нас будет сестричка, — улыбается Анатолий. — Девчонки обрадовались: ура! И… братик. Тут пауза. И вдруг кто-то в восторге: «Класс! Теперь у каждого большого ребенка будет по малышу».

Впрочем, ведут себя эти самые малыши совсем как взрослые. Подумаешь, что им пока всего по три года. Вон рядом детский уголок. Фаине и Тадеушу очень нужно туда.

— Иосиф, проконтролируешь? — папа реагирует мгновенно.

Братик-нянь уже в пути.

Родители гордятся: если нужна помощь, старшие всегда за младшими присмотрят. Понадобится — и из сада заберут, и даже, случись что, макароны на ужин сварят.

— Не важно, двойняшки или нет, они все тянутся друг к другу. Оливия мечтает вырасти Алисой, а отношения Богдана и Иосифа — вообще отдельная тема, — рассказывает Анатолий. — Помню, младший только родился, старший стоит возле кроватки: «Скажи: ма-ма, ну, давай — па-па». В ответ тишина. Тут разочарованный Богдан поворачивается к Свете: «Он ведь даже говорить не умеет, как же мы с ним будем в футбол играть?»

«Почему женщины жалуются, что с одним ребенком тяжело? Может, просто не знают, как с двумя?»

— Не спрашивали у врачей, как же так, в одной семье и сразу две пары близняшек?

— Честно, постеснялись, — признается Светлана. — Мы это вообще не особо афишировали. А то люди как узнают — сразу много вопросов: «Неужели правда?», «А почему?». А мы и сами не в курсе. Вообще, друзья уже после четвертого ребенка сказали, что мы сумасшедшие. Сейчас ведь и на третьего мало кто решается.



Иосиф, Фаина и папа Анатолий

— А с врачами была другая история, — Анатолий рассказывает ее как анекдот. — Жена пришла на прием. Доктор смотрит карту: «Сколько у вас детей?» — и сам себе: — «Ага, шесть. Сколько было беременностей?» Видит по записям — четыре. Давай сначала: «Сколько у вас детей?» Уже Света ему: «Шесть». Он: «Сколько беременностей?» Она: «Четыре». Уточняет: «Значит, есть двойняшки?» А у самого в глазах шок: все равно ведь не сходится.

Папа всех рассмешил, а теперь о серьезном. Анатолий и Светлана не скрывают: только к Фаине и Тадеушу они подошли настоящими родителями.

— Вот простой пример: у Алисы и Богдана за первый год жизни где-то 20 фотоальбомов, — объясняет супруг. — Каждый шаг, вздох, чих — мы все пытались заснять на память. У Теди и Фаины снимков гораздо меньше. И это не потому, что нам стало все равно. Просто мы научились различать, что важно, а что нет.

— С первой двойней было очень тяжело, — возвращается в то время Светлана. — Муж часто ездил в командировки. Я с ними одна. А они неспокойные, я даже поесть забывала. Сейчас удивляюсь, как выжила. Правда, позже, когда появился Иосиф, ловила себя на мысли: ничего себе, как просто. И почему женщины жалуются, что с одним ребенком тяжело? Может, просто не знают, как с двумя?

— Мама, дай рубль, — а вот и Иосиф с малышами.

— Зачем? — уточняет Светлана.

— Ну я там это… поплавок хочу купить.

— Ёся, рыба еще спит, — перехватывает инициативу Алиса, старшая сестра.

— Думаешь? — с недоверием переспрашивает брат.

— Вообще, они у нас больше художники, чем рыбаки, — переводит беседу мама.

— Ёся в музыкалке занимался, Оливия поет хорошо. А мне нравится шить одежду, думаю, как-нибудь вместе с ними сделаем свою дизайнерскую линию одежды.



Тадеуш и Оливия

Кстати, об одежде. Рядом с пиццерией Оливия заметила магазин свадебных платьев. Сморит на папу, понятно без слов: ей нужно туда, ну вот просто обязательно нужно, причем срочно. Разве тут откажешь.

А пока они в пути, вопрос маме:

— Как вы справляетесь со всеми?

— Нам в радость, — ответ прост. — Вообще, из-за детей я только однажды очень паниковала. Это случилось, когда родились Фаина и Теди. В отличие от Алисы и Богдана, которые появились на свет совсем непохожими, они были копиями друг друга. Я смотрю на них и говорю медсестре: «Это не мои малыши». Она испугалась: «Как не ваши? Вот же бирочки». Я в ужасе: «Бирки наши, а дети нет. Видите, они как две капли, мальчик и девочка не могут быть настолько одинаковыми». Она давай их скорее разворачивать. И тут я понимаю: все хорошо — мои. Оправдываюсь: «У нас просто уже есть старшие близнецы, так они родились совсем разными. Вот я и подумала, что так всегда». С перепугу медсестра даже не обратила внимания на необычный факт в биографии нашей семьи.

Зато продавцы магазина свадебных платьев заметили Оливию и даже конфетами угостили. Вон они с папой подходят.

— Не девочка, а лиса, — с ходу выдает Анатолий. — Только порог переступили, она: «Ой, какие красивые платья, а какие красивые тети продавцы». И тут замечает у кассы конфеты: «Ой, у вас еще и конфеты есть». В общем, продавцы не устояли.

«А отдыхать когда? На пенсии!»

— У нас есть секрет, который помогает не потерять связь с детьми, — интригует Светлана. — Он в том, чтобы какое-то время с каждым из них проводить наедине. Иду я, например, на шопинг — беру кого-то одного с собой. Мы общаемся, заходим в кафе. То же и у Толи — едет, предположим, в деревню, кто-то с ним.



Мама Светлана и Оливия

— А отдыхать от всех и всего когда?

— На пенсии, — смеется Светлана.

— Мы же хотели большую семью — вот и нянчимся, — помогает Анатолий.

— У моей бабушки тоже было много детей, — продолжает Светлана. — И я вот помню, когда они все с малыми, уже внуками, собирались у нее дома. Кроватей не хватало, так мы дрались, чтобы спать на полу. А обедать всем вместе за огромным столом — класс.



Фаина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У меня в роду тоже большие семьи, — слово Анатолию. — Но, честно, когда у нас со Светой было трое детей и она сказала: «Хочу четвертого», я испугался — как мы справимся. А потом как-то успокоился: в большой семье ведь особая атмосфера. Атмосфера большого счастья.