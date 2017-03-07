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Путин прочитал стихи Бальмонта в поздравлении с 8 Марта

08.03.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Президент РФ Владимир Путин обратился ко всем женщинам России с традиционным поздравлением с Международным женским днем, отметив нежность, заботу и душевные качества прекрасной половины человечества.

Президент подчеркнул, что недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и отметил, что очень образно и точно сказал о женщине один из поэтов Серебряного века Константин Бальмонт.

"Женщина — с нами, когда мы рождаемся, /Женщина — с нами в последний наш час./ Женщина — знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина — радость раскрывшихся глаз", — процитировал Путин стихи поэта.

"В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались", — отметил российский лидер в своем поздравлении, пожелав женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.

 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами Константина Бальмонта. Смотрите на видео поздравление главы государства с Международным...

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