Восьмого марта по перекрытому проспекту Независимости пробежало 2 тысячи девушек, которых приветствовали звезды спорта и высокопоставленные чиновники. Мы сходили на забег Beauty Run и посмотрели, как проходило это массовое событие.





Женский забег Beauty Run носил не только развлекательный и праздничный характер. Он был призван обратить внимание общества на проблему насилия в семье. Поддержать инициативу пришли глава Минска Андрей Шорец, министр спорта Александр Шамко, а также спортсменки Алина Талай и Марина Арзамасова.

В числе бегущих тоже было достаточно известных девушек, включая Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хиженкову. Кроме того, на дистанцию вышла главный редактор TUT.BY Марина Золотова и журналисты портала. Примерно половина девушек бежала дистанцию в 2 километра, остальные — 5. Самым же распространенным именем среди всех двух тысяч участниц забега было Александра, вторым по популярности — Екатерина.





Правда, ни одно из этих имен не фигурировало в списках победителей. Так, третье место на дистанции 2 километра заняла Алина Савко (7 минут 14 секунд), второе — Татьяна Шабанова (6 минут 56 секунд), первое — Виктория Кушнир (6 минут 46 секунд). К слову, победительница — профессиональная спортсменка и состоит в национальной команде по легкой атлетике.

На дистанции в 5 километров также победила профессиональная спортсменка и член нацкоманды Анастасия Иванова (16 минут 28 секунд). Серебряным призером стала Людмила Ляхович (16 минут 44 секунды), бронзовым — Юлия Король (17 минут 30 секунд).

Всем без исключения бегуньям на финише вручили памятные медали и цветы, а призеры получили также деньги и подарки от спонсоров. Подарки вручили и тем девушкам, которые пробежали в самых оригинальных костюмах. Среди них была и бегунья в образе спартанца, который стал популярным после прошлогоднего полумарафона . Как все это выглядело — в нашем фоторепортаже.



































































