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Все возрасты покорны: более тысячи белорусок вышли замуж после 60
08.03.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Более тысячи белорусок вышли замуж в возрасте 60+, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
Согласно подсчетам Белстата, 1 января 2017 года насчитывалось 5,1 миллиона женщин, или 53,4% общей численности населения.
В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Средний возраст белорусок — 42,5 года.
Что интересно, у белорусских женщин выше уровень образования — среди работающих женщин 64% имеют высшее и среднее специальное образование, а аналогичный показатель среди мужчин ниже (44,7%).
В 2016 году 117,8 тысяч белорусов стали мамами, больше половины от общего числа родили второго или последующего ребенка. Средний возраст матери в Беларуси — 26,3 года.
В брак в 2016 году вступили 64,5 тысячи женщин, из них 45,1 тыс. создали семьи впервые. К слову, более тысячи женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.
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В честь праздника 8 Марта Белстат опубликовал портрет средней белоруски.
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