МИНСК, 8 мар — Sputnik. Более тысячи белорусок вышли замуж в возрасте 60+, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко "Красивый забег" прошел в Минске в честь 8 Марта 11

Согласно подсчетам Белстата, 1 января 2017 года насчитывалось 5,1 миллиона женщин, или 53,4% общей численности населения.

В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Средний возраст белорусок — 42,5 года.

Что интересно, у белорусских женщин выше уровень образования — среди работающих женщин 64% имеют высшее и среднее специальное образование, а аналогичный показатель среди мужчин ниже (44,7%).

В 2016 году 117,8 тысяч белорусов стали мамами, больше половины от общего числа родили второго или последующего ребенка. Средний возраст матери в Беларуси — 26,3 года.

В брак в 2016 году вступили 64,5 тысячи женщин, из них 45,1 тыс. создали семьи впервые. К слову, более тысячи женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.

Читайте также подробные данные Белстата о белорусских женщинах, опубликованные к Международному женскому дню >>