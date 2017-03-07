7 марта в Сети появилось видео инцидента между контролерами и девушкой. Видео опубликовано в соцсети Вконтакте.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На записи видно, что девушка лежит на земле, удерживая в руках сумку, за ручки которой держится мужчина-контролер и тянет на себя. Его напарница стоит рядом, ничего не предпринимая.

Видео снято очевидцами, которые не вмешивались в ситуацию, только изредка комментировали происходящее. Женский голос за кадром говорит: «Вот так контролеры борются с «зайцами».

В группе, где опубликован ролик, сообщают, что произошло все в столичном микрорайоне Чижовка.

В праздничный день TUT.BY не удалось получить оперативный комментарий: в Минсктрансе и столичной милиции заявили, что ничего не знают о случившемся.