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Каталась по земле. Инцидент с контролерами попал на видео

08.03.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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7 марта в Сети появилось видео инцидента между контролерами и девушкой. Видео опубликовано в соцсети Вконтакте.

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На записи видно, что девушка лежит на земле, удерживая в руках сумку, за ручки которой держится мужчина-контролер и тянет на себя. Его напарница стоит рядом, ничего не предпринимая.

Видео снято очевидцами, которые не вмешивались в ситуацию, только изредка комментировали происходящее. Женский голос за кадром говорит: «Вот так контролеры борются с «зайцами».

В группе, где опубликован ролик, сообщают, что произошло все в столичном микрорайоне Чижовка.

В праздничный день TUT.BY не удалось получить оперативный комментарий: в Минсктрансе и столичной милиции заявили, что ничего не знают о случившемся.

 
 
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На записи видно, что девушка катается на земле, удерживая в руках сумку, за ручки которой держится мужчина-контролер. Его напарница стоит рядом, ничего не...

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