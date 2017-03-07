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В России появилась нацстратегия действий в интересах женщин

08.03.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Национальную стратегию действий в интересах женщин в Международный женский день подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте российского правительства

Появление документа уже анонсировалось, а Медведев обещал подписать его как подарок к 8 Марта. Российский премьер свое слово сдержал — в РФ появилась стратегия, которая позволит добиться равноправия полов.

"Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации", — указано в подписанном Медведевым документе.

Так, стратегия предполагает создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшение экономического положения женщин, расширение участия женщин в общественно-политической жизни и другие меры.

Стратегия должна быть реализована к 2022 году.

Обеспечение гендерного равенства закреплено и в Беларуси: национальной программой устойчивого развития предполагает достижение результата уже к 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Стратегия нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины.

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