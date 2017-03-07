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WikiLeaks: опубликован лишь 1% документов ЦРУ

08.03.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Сайт WikiLeaks заверил, что распространил лишь малую часть имеющихся у него документов по Центральному разведывательному управлению (ЦРУ).

В среду на сайте Wikileaks свет увидели почти девять тысяч документов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. По информации WikiLeaks, обнародованные данные подтверждают, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США.

"WikiLeaks вчера обнародовали менее 1% проекта Vault 7 в рамках первой части публикации Year Zero", — говорится в сообщении в микроблоге Twitter.

Вместе с тем, Федеральная прокуратура ФРГ уже начала проверку материалов, опубликованных Wikileaks. Так, представитель неммецкого МИД Себастиан Фишер заявил, что Берлин воспринимает эту информацию очень серьезно. Германия, по его словам, контактирует по этому вопросу с США.

WikiLeaks обозначил серию документов как проект Vault 7. Сотрудники сайта сообщают, что публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг ведомства. Первая часть публикации получила название Year Zero.

 
Теги: Минск
 
 
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Берлин находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности и воспринимает информацию WikiLeaks о слежке ЦРУ всерьез.

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