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Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом
08.03.2017 17:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Несколько сотен женщин пробежали по минскому проспекту Независимости в Международный женский день.
Забег Beauty run проходит в Минске во второй раз. Первое подобное мероприятие состоялось еще в 2016 году, теперь для забега собрали больше участниц и выбрали новую трассу — главный проспект Беларуси. Участницы могли выбрать одну из двух дистанций: два или пять километров.
«Красивый забег» прошел под лозунгом «Женщины против насилия», а поддержать участниц пришли не только друзья, но и министр спорта Александр Шамко.
Победители и призеры получили денежное вознаграждение, остальным вручили памятную медаль и цветы.
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Мероприятие прошло под лозунгом «Женщины против насилия». Протяженность трассы составила два и пять километров.
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