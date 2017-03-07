Несколько сотен женщин пробежали по минскому проспекту Независимости в Международный женский день.

Забег Beauty run проходит в Минске во второй раз. Первое подобное мероприятие состоялось еще в 2016 году, теперь для забега собрали больше участниц и выбрали новую трассу — главный проспект Беларуси. Участницы могли выбрать одну из двух дистанций: два или пять километров.

«Красивый забег» прошел под лозунгом «Женщины против насилия», а поддержать участниц пришли не только друзья, но и министр спорта Александр Шамко.

Победители и призеры получили денежное вознаграждение, остальным вручили памятную медаль и цветы.































































































