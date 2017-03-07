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Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом

08.03.2017 17:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Несколько сотен женщин пробежали по минскому проспекту Независимости в Международный женский день.

Забег Beauty run проходит в Минске во второй раз. Первое подобное мероприятие состоялось еще в 2016 году, теперь для забега собрали больше участниц и выбрали новую трассу — главный проспект Беларуси. Участницы могли выбрать одну из двух дистанций: два или пять километров.

«Красивый забег» прошел под лозунгом «Женщины против насилия», а поддержать участниц пришли не только друзья, но и министр спорта Александр Шамко.

Победители и призеры получили денежное вознаграждение, остальным вручили памятную медаль и цветы.


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом


Минск отпраздновал 8 марта массовым забегом

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие прошло под лозунгом «Женщины против насилия». Протяженность трассы составила два и пять километров.

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