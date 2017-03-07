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Милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета "о тунеядцах" в Барановичах
08.03.2017 20:52 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которая прошла в Барановичах 26 февраля.
Как сообщил БелаПАН местный активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус, 7 марта протоколы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий составлены в отношении него, его отца Николая Черноуса, а также Михаила Стрельчика, Бориса Ширинго и еще одного участника, фамилию которого он не знает.
Дата рассмотрения административных дел пока не известна.
«Не буду говорить за всех, но меня с отцом этим не запугать. Мы продолжим добиваться отмены данного антиконституционного декрета», — заявил Черноус-младший.
Он напомнил, что в Барановичах 26 февраля на площади Ленина в акции против декрета № 3
Участники акции приняли резолюцию, главное требование которой — отменить декрет.
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Дата рассмотрения административных дел пока не известна.
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