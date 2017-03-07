В Барановичах милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которая прошла в Барановичах 26 февраля.

Как сообщил БелаПАН местный активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус, 7 марта протоколы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий составлены в отношении него, его отца Николая Черноуса, а также Михаила Стрельчика, Бориса Ширинго и еще одного участника, фамилию которого он не знает.

Дата рассмотрения административных дел пока не известна.

«Не буду говорить за всех, но меня с отцом этим не запугать. Мы продолжим добиваться отмены данного антиконституционного декрета», — заявил Черноус-младший.

Он напомнил, что в Барановичах 26 февраля на площади Ленина в акции против декрета № 3 приняло участие около 300 человек. На митинге выступил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Участники акции приняли резолюцию, главное требование которой — отменить декрет.