﻿ Милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета "о тунеядцах" в Барановичах. 21.by
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Милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета "о тунеядцах" в Барановичах

08.03.2017 20:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах милиция составила протоколы на пятерых участников акции против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которая прошла в Барановичах 26 февраля.

Как сообщил БелаПАН местный активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус, 7 марта протоколы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий составлены в отношении него, его отца Николая Черноуса, а также Михаила Стрельчика, Бориса Ширинго и еще одного участника, фамилию которого он не знает.

Дата рассмотрения административных дел пока не известна.

«Не буду говорить за всех, но меня с отцом этим не запугать. Мы продолжим добиваться отмены данного антиконституционного декрета», — заявил Черноус-младший.

Он напомнил, что в Барановичах 26 февраля на площади Ленина в акции против декрета № 3 приняло участие около 300 человек. На митинге выступил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Участники акции приняли резолюцию, главное требование которой — отменить декрет.

 
 
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