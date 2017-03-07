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«Голое» поздравление: в Минске прошла необычная акция
08.03.2017 21:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские мужчины разделись, чтобы поздравить женщин с 8 марта. В одном из торговых центров Минска прошла неожиданная акция, передает телеканал «МИР 24».
Несколько мужчин, которые снимались в популярном рекламном ролике, специально сняли себя одежду и фотографировались с посетительницами. Чтобы сделать снимок с мускулистыми красавцами, выстроилась огромная очередь.
«Впечатления просто переполняют, нет слов. Ребята очень красивые», - поделилась посетительница торгового центра.
«Мы со всеми сфотографировались. Получили удовольствие и находимся в хорошем настроении», - рассказала еще одна представительница прекрасного пола.
Праздничные акции прошли сегодня по всему миру. Так, в Петербурге художники
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