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«Голое» поздравление: в Минске прошла необычная акция

08.03.2017 21:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские мужчины разделись, чтобы поздравить женщин с 8 марта. В одном из торговых центров Минска прошла неожиданная акция, передает телеканал «МИР 24».

Несколько мужчин, которые снимались в популярном рекламном ролике, специально сняли себя одежду и фотографировались с посетительницами. Чтобы сделать снимок с мускулистыми красавцами, выстроилась огромная очередь.

«Впечатления просто переполняют, нет слов. Ребята очень красивые», - поделилась посетительница торгового центра.

«Мы со всеми сфотографировались. Получили удовольствие и находимся в хорошем настроении», - рассказала еще одна представительница прекрасного пола.

Праздничные акции прошли сегодня по всему миру. Так, в Петербурге художники украсили канал Грибоедова 60 панно с цветами и высказываниями известных поэтов, музыкантов и философов.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины, снимавшиеся в популярном рекламном ролике, разделись в честь Международного женского дня.

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