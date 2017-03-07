Белорусские мужчины разделись, чтобы поздравить женщин с 8 марта. В одном из торговых центров Минска прошла неожиданная акция, передает телеканал «МИР 24».

Несколько мужчин, которые снимались в популярном рекламном ролике, специально сняли себя одежду и фотографировались с посетительницами. Чтобы сделать снимок с мускулистыми красавцами, выстроилась огромная очередь.

«Впечатления просто переполняют, нет слов. Ребята очень красивые», - поделилась посетительница торгового центра.

«Мы со всеми сфотографировались. Получили удовольствие и находимся в хорошем настроении», - рассказала еще одна представительница прекрасного пола.