Ночью и утром 9 марта по республике прогнозируется туман, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии.



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Температура воздуха ночью составит от +1 до + 5 °C, днем + 7…+12 °С, по югу ожидается до + 14 °C.

По северо-западу и в центральных районах пройдут дожди.

Густой туман был в Минске и сегодня в первой половине дня, а накануне, 7 марта, в столице выпала треть месячной нормы осадков.

Как сообщает БелаПАН , количество осадков составило 13 мм, или 13 литров воды на квадратный метр территории. Накануне ночью в городе выпало 6 мм осадков, и, таким образом, за сутки их набралось 45% нормы за весь март.

Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Шарковщине (Витебская область) — 24 мм (3 ночью и 21 днем), что составляет 73% месячной нормы. В Марьиной Горке (Минская область) зафиксировано 20 мм (8+12), или 61% нормы.

Факторы опасности при тумане: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Автолюбителям рекомендуется по возможности избегать поездок на личном авто. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Следует избегать внезапных торможений. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.