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Внимание, туман! В четверг прогнозируется неустойчивая с дождями погода
08.03.2017 22:22 — Новости Общества | Tut.by
Ночью и утром 9 марта по республике прогнозируется туман, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит от +1 до + 5 °C, днем + 7…+12 °С, по югу ожидается до + 14 °C.
По северо-западу и в центральных районах пройдут дожди.
Густой туман был в Минске и сегодня в первой половине дня, а накануне, 7 марта, в столице выпала треть месячной нормы осадков.
Как сообщает
Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Шарковщине (Витебская область) — 24 мм (3 ночью и 21 днем), что составляет 73% месячной нормы. В Марьиной Горке (Минская область) зафиксировано 20 мм (8+12), или 61% нормы.
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По северо-западу и в центральных районах пройдут дожди.
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