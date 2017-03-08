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#ВамЛюбимые: минчанки и цветы в Международный женский день

08.03.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Настоящий "цветочный бум" произошел в среду в Instagram-аккаунтах белорусских девушек благодаря празднованию Международного женского дня.

Международный женский день празднуют 8 марта уже более века: история праздника уходит корнями в начало 20-го столетия и борьбу американских женщин за равные права с мужчинами. Сегодня праздник немного поменял свое значение — в этот день не проходит массовых демонстраций, но мужчины активно поздравляют милых дам и дарят им цветы.

Sputnik просмотрел аккаунты минчанок в социальных сетях и убедился: без внимания не осталась ни одна девушка.

Публикация от @viktoriya_murrrrr Мар 8 2017 в 8:14 PST

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские девушки активно выкладывают 8 Марта фотографии цветов и подарков, которыми их одарили мужчины.

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