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Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями
08.03.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Посетительницы торгового центра "Столица" в среду смогли сделать фотографию на память с героями скандальной рекламы Mark Formelle.
Ролик белорусского производителя нижнего белья Mark Formelle с накачанными полуобнаженными мужчинами произвел неделю назад фурор в интернете: одни обвинили производителя в сексизме, другие похвалили за креатив.
© Sputnik / Виктор Толочко
Герои рекламы MF - фитнес-инструкторы и выступающие спортсмены-бодибилдеры
В продолжении пиар-кампании фирма решила устроить фотосессию мужчин из своего скандального ролика со всеми желающими в ТЦ "Столица", а приурочили акцию к Международному женскому дню. Девушки активно фотографировались с накачанными моделями на память.
© Sputnik / Виктор Толочко
За фото с героями рекламы буквально выстраивались в очередь
Не помешало фотосессии и то, что несколько феминисток пришли на нее с плакатами и требованиями отказаться от сексистской рекламы.
© Sputnik/
Фотосессию мужчин-моделей с женщинами пытались сорвать несколько феминисток
Модели отнеслись к ситуации с юмором, предложили дамам тюльпаны и сделали с ними фотографии. После этого мероприятие продолжилось в спокойном формате.
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушки были явно в восторге от такого подарка на 8 Марта
Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин. Только на YouTube новый "сексистский" ролик посмотрели за полторы недели почти полмиллиона раз.
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Фотосессию мужчин-моделей с женщинами пытались сорвать несколько феминисток, однако своего они добиться не смогли.
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