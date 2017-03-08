МИНСК, 8 мар — Sputnik. Посетительницы торгового центра "Столица" в среду смогли сделать фотографию на память с героями скандальной рекламы Mark Formelle.

Ролик белорусского производителя нижнего белья Mark Formelle с накачанными полуобнаженными мужчинами произвел неделю назад фурор в интернете: одни обвинили производителя в сексизме, другие похвалили за креатив.



© Sputnik / Виктор Толочко Герои рекламы MF - фитнес-инструкторы и выступающие спортсмены-бодибилдеры

В продолжении пиар-кампании фирма решила устроить фотосессию мужчин из своего скандального ролика со всеми желающими в ТЦ "Столица", а приурочили акцию к Международному женскому дню. Девушки активно фотографировались с накачанными моделями на память.



© Sputnik / Виктор Толочко За фото с героями рекламы буквально выстраивались в очередь

Не помешало фотосессии и то, что несколько феминисток пришли на нее с плакатами и требованиями отказаться от сексистской рекламы.



© Sputnik/ Фотосессию мужчин-моделей с женщинами пытались сорвать несколько феминисток

Модели отнеслись к ситуации с юмором, предложили дамам тюльпаны и сделали с ними фотографии. После этого мероприятие продолжилось в спокойном формате.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушки были явно в восторге от такого подарка на 8 Марта

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин. Только на YouTube новый "сексистский" ролик посмотрели за полторы недели почти полмиллиона раз.