﻿ Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями

08.03.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Посетительницы торгового центра "Столица" в среду смогли сделать фотографию на память с героями скандальной рекламы Mark Formelle.

Ролик белорусского производителя нижнего белья Mark Formelle с накачанными полуобнаженными мужчинами произвел неделю назад фурор в интернете: одни обвинили производителя в сексизме, другие похвалили за креатив.

Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями
© Sputnik / Виктор Толочко
Герои рекламы MF - фитнес-инструкторы и выступающие спортсмены-бодибилдеры

В продолжении пиар-кампании фирма решила устроить фотосессию мужчин из своего скандального ролика со всеми желающими в ТЦ "Столица", а приурочили акцию к Международному женскому дню. Девушки активно фотографировались с накачанными моделями на память.

Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями
© Sputnik / Виктор Толочко
За фото с героями рекламы буквально выстраивались в очередь

Не помешало фотосессии и то, что несколько феминисток пришли на нее с плакатами и требованиями отказаться от сексистской рекламы.

Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями
© Sputnik/
Фотосессию мужчин-моделей с женщинами пытались сорвать несколько феминисток

Модели отнеслись к ситуации с юмором, предложили дамам тюльпаны и сделали с ними фотографии. После этого мероприятие продолжилось в спокойном формате.

Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушки были явно в восторге от такого подарка на 8 Марта

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин. Только на YouTube новый "сексистский" ролик посмотрели за полторы недели почти полмиллиона раз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотосессию мужчин-моделей с женщинами пытались сорвать несколько феминисток, однако своего они добиться не смогли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минкульт: не мы решаем судьбу строительства в Куропатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика