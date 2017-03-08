Пришел на работу в понедельник — а оказалось, уже четверг. Когда от выходного до выходного — всего два рабочих дня, жить становится как-то веселее, да? А еще пока вчерашний футбол обсудите — ох, что творила «Барса»! — и вовсе время пробежит незаметно.
ВАЖНОЕ
Страна отметила Международный женский день. В такие прекрасные праздники даже еноты готовы мыть посуду на вашей кухне — только бы каждая женщина чувствовала себя королевой! «Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение», — пожелал белорускам президент. И мы, конечно, его пожелания полностью поддерживаем. А вот здесь рассказываем, почему в противовес тюльпанам в этом году продали так много роз. Наверное, потому что тюльпаны дорогущие были. Кстати, задали пару каверзных вопросов продавцу цветов — и проверили его ответы на детекторе лжи. А напоследок показываем, сколько у нас красивых спортивных девушек — сходили на массовый забег Beauty Run 8 марта.
С газовым вопросом в отношениях Беларуси и России вроде бы наступила ясность — но претензии-то остались. На днях наш премьер Андрей Кобяков пожаловался на дорогой газ и получил жесткий отпор от Дмитрия Медведева: «Если бы некоторые страны не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все… Здесь [в ЕАЭС] насильно никто никого не держит».
Золотовалютные резервы Беларуси впервые за два года превысили 5 млрд долларов. В этом году, по прогнозам, должны вырасти еще — не менее чем на 500 млн долларов.
И еще хорошая новость: ставка рефинансирования снова снижается — до 15% с 15 марта. В нынешнем году она уже снижалась на 1 процентный пункт в январе и в феврале. При этом проблема повышения доступности кредитов все равно остается одной из ключевых.
Проверять паспорта на границе ЕС станут более тщательно — это касается наземных пограничных пунктов, портов, терминалов на вокзалах и аэропортах. Впрочем, есть оговорка: если «сплошные проверки» (то есть сверка с базами данных паспортов всех без исключения) будут препятствовать нормальному транспортному потоку или общественному здоровью (например, в периоды сезонных эпидемий), то они станут точечными.
Госдепартамент США выпустил ежегодный доклад о соблюдении прав человека. Они считают, что белорусские власти продолжают действовать с полной безнаказанностью: граждане подвергаются преследованию и задержаниям за критику власти, за участие в акциях протеста, силовики превышают полномочия, суды нельзя назвать независимыми и так далее. Всего же раздел, посвященный Беларуси, насчитывает 56 страниц с перечислением фактов нарушения прав человека в стране.
ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская власть наконец определилась с реакцией на марши недовольных — и наш политический Артем рассказывает обо всех хитрых ходах. А реакция-то оказалась гибридной — здесь и кнут, и пряник: аресты, дискредитация и шельмование лидеров оппозиции, запугивание майданизацией страны и сочувствие оправданному раздражению людей из-за декрета о тунеядстве.
Вы себе как десантников представляете? Такие крепкие парни в тельняшках, которые легко преодолевают все трудности? А мы нашли в десантно-штурмовой бригаде в Брестехрупкую девушку, на днях получившую звание старшего сержанта. Сложно даже представить, как она ежедневно носит внушительный 12-килограммовый бронежилет, кевларовый шлем, автомат и тяжелую медицинскую сумку.
А еще в «день всех мам» пообщались с мегапозитивной Светланой, у которой шестеро детей — и было всего 4 беременности. Чтобы вы не удивлялись, как это обычно происходит со всеми, раскрываем секрет сразу — в семье аж две пары двойняшек. И обе пары — разнополые. Вот как бывает!
Еще один очень интересный текст: вспомнили, кто был женами руководителей Беларуси, и узнали, как любовь нашла Петра Машерова в кресле стоматолога, почему жена Станислава Шушкевича не пустила супруга в Дрозды и кто из руководителей Беларуси не постеснялся завести служебный роман.
Помните бабушку из Ганцевичей с двумя сыновьями-инвалидами — и без света? Еще 5 марта 79-летняя Мария Федоровна не знала, как выплатить долг по «коммуналке» так, чтобы еще на лекарства для себя и сыновей-инвалидов осталось. Читателям TUT.BY хватило несколько часов, чтобы одним коллективным усилием решить проблему бабушки. Спасибо, люди!
Пока московские хрущевки массово сносятся, в Минске это жилье остается самым популярным на вторичном рынке недвижимости. Они, говорят, еще 60 лет простоят. REALTY.TUT.BY изучил, сколько стоят и как выглядят хрущевки, которые сейчас продают в Минске. И знаете — есть на что посмотреть!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
За последний год представительниц прекрасного пола стало заметно больше в не самой нежной сфере — политике и руководстве государством. Женщина возглавила администрацию президента, вырос процент женщин в парламенте, женщины же представляют в нем оппозицию. Волна протестов против декрета о тунеядцах также вынесла наверх нескольких ярких женщин-активисток. Рассказываем обо всех. А вот здесь прочтите, как женщины становились независимыми в начале XX века — на фоне успешных дам из предыдущего текста здесь все кажется таким ненастоящим…
Мы ТУТ повеселились. Все, что кажется таким простым в исполнении дам, — хождение на каблуках, эпиляция, домашняя работа, тверк в конце концов — предложили испробовать мужчинам. Что из этого вышло, смотрите в видео.
А SPORT.TUT.BY рассказал о группе по фехтованию, где готовят настоящих маленьких мушкетеров и принцесс. Там такие классные дети! Интересно и про экипировку: сетка маски выдерживает нагрузку в 1600 ньютон. 800 ньютон для курточки, перчатки и штанов, плюс еще 800 ньютон — для набочника. В их изготовлении используется кевларовая нить, как и в случае с бронежилетами.
Виктория, Сергей и Дмитрий ранее не были знакомы между собой. Их объединило то, что все они получили «письмо счастья», но местные власти в итоге освободили их от уплаты налога на тунеядство из-за тяжелой жизненной ситуации. Рассказываем, что разжалобило чиновников с ними случилось.
Вчера в «Минск-Арене» прошел долгожданный концерт Brutto. Все билеты в фанзону и на танцпол были проданы за пару дней до концерта, трибуны — заполнены практически полностью. Хотите увидеть, как было круто — у нас есть пару карточек. И мы, кстати, разыгрываем билеты на еще один классный концерт — 19 марта приезжает «Ленинград».
Комментарии