Три уголовных дела возбуждены Малоритскими следователи в отношении жителя Брестского района, сообщает пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В конце октября мужчина в составе бригады охотился на копытных у деревни Пожежин. Когда их проверили госинспекторы, они усомнились в подлинности одного из документов, а именно разрешения на право хранения и ношения охотничьего ружья.

Госинспекторы провели разбирательство и выяснили, что в 2014 году за нетрезвое вождение охотник был лишен водительских прав. Это повлекло за собой и лишение права на хранение и ношение оружия. По закону нарушитель должен был продать ружье и сдать в РОВД разрешительный документ. Оружие он, действительно, продал односельчанину, а вот разрешение якобы потерял на охоте. На самом же деле подделал в документе запись о продлении, а затем приобрел нелегальное оружие и набил на нем указанный в разрешении номер.

Известно, что мужчина не только охотился по поддельному разрешению, но и как минимум два раза использовал его для покупки боеприпасов в охотничьем магазине.

Ответить охотнику-нелегалу придется по статьям за подделку или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия и за подделку, изготовлению, использование либо сбыт поддельных документов. Эти дела уже рассматриваются в суде.

Кроме того, за участие в двух охотах с нелегальным оружием без действительного разрешения на его хранение и ношение житель Брестчины уже получил два административных штрафа — по 20 базовых величин каждый.