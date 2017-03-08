В Брестской области от зимней спячки проснулись и активизировались иксодовые и луговые клещи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Подушкина.





Первыми клещевые атаки в текущем году на себе отбивали домашние питомцы — собаки и кошки: уже в феврале они начали приносить клещей на шерсти после прогулок. Первым пострадавшим от укуса клеща после выгула собаки стал 24 февраля житель Кобринского района. На 6 марта в лабораторию ОЦГЭиОЗ обратились 3 человека по поводу исследования клещей на Лайм боррелиоз. Случаи укусов были зарегистрированы на территории Бреста в районах Востока, Волынки и дачи Красный двор.

При энтомологическом обследовании территорий в последние дни февраля на клещевом стационаре Красный двор численность клещей составляла 10 экземпляров на флаго/км, в Пинском и Барановичском районах — 5 и 1 экземпляр на флаго/км соответственно.

По словам специалиста, в последние годы число укусов клещами людей значительно увеличилось. В прошлом году на территории области их жертвами стали 6259 человек, в том числе 1669 детей. Увеличился и сезон активности клещей. Если раньше он ограничивался периодом апрель — октябрь, то теперь длится с марта по ноябрь, а в последние три года укусы регистрировались с февраля по декабрь. При установившейся теплой погоде в марте численность клещей будет увеличиваться и соответственно увеличится риск быть укушенными при посещении лесопарковых зон, лесных массивов, дачных участков и т.д.

— Чтобы избежать укусов клещей, нужно обязательно соблюдать меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите. Одежду должна максимально прикрывать участки тела, необходимо использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры. По возвращении домой нужно обязательно осмотреть одежду, шерсть домашних животных, а также провести ревизию принесенных из леса и дачных участков вещей, — порекомендовала эпидемиолог.

После укуса клеща для проведения экстренной профилактики клещевых инфекций необходимо обязательно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения. Удаленного клеща можно исследовать на зараженность возбудителями Лайм боррелиоза. Такие исследования (на платной основе) проводятся в лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в центрах гигиены и эпидемиологии в Барановичах, Березе, Кобрине, Пружанах и Пинске.