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Для привлечения туристов. Возле могилевского аэропорта хотят построить тематический парк

09.03.2017 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Облисполком проводит конкурс по разработке концепции тематического парка в районе аэропорта «Могилев». Власти намерены таким образом привлечь туристов. При этом проект полностью будет реализован за счет инвестора.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Конкурс будут проводить с 10 марта по 10 апреля, сообщается на сайте облисполкома. Одно из условий конкурса — работы должны «полно, целостно и убедительно представлять природное, этническое, историко-культурное многообразие и богатство региона». Итоговую концепцию тематического парка сформируют на основании работ финалистов.

Жюри будет оценивать оригинальность и графическую составляющую представленных работ, гармоничность предполагаемой к размещению застройки, использование современных технических решений. Не менее важными критериями будут использование парковых объектов в течении всего календарного года и экологичность.

Победители получат дипломы. Денежное вознаграждение не предусмотрено. Право на дальнейшее использование концепций останется за облисполкомом.

Все подобности конкурса — тут.


Фото: birdz.sk

Проект подобного формата на этой же площадке — около аэропорта — предлагало Могилеву в 2014 году частное предприятие «Группа компаний «Диамант». Развлекательный комплекс «Зодиак» по задумке авторов должен состоять из 13 объектов: аквапарка, океанариума, террариума, казино, блока спортивных игр, концертного зала, трассы для картинга, сети дискотек, баров и ресторанов, нескольких отелей различного класса комфортности, экстрим-парка. Тринадцатый объект — базу проката катеров и прогулочных лодок — авторы проекта предложили построить на берегу Днепра.

 
Теги: Могилев
 
 
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