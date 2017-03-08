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Для привлечения туристов. Возле могилевского аэропорта хотят построить тематический парк
09.03.2017 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Облисполком проводит конкурс по разработке концепции тематического парка в районе аэропорта «Могилев». Власти намерены таким образом привлечь туристов. При этом проект полностью будет реализован за счет инвестора.
Конкурс будут проводить с 10 марта по 10 апреля,
Жюри будет оценивать оригинальность и графическую составляющую представленных работ, гармоничность предполагаемой к размещению застройки, использование современных технических решений. Не менее важными критериями будут использование парковых объектов в течении всего календарного года и экологичность.
Победители получат дипломы. Денежное вознаграждение не предусмотрено. Право на дальнейшее использование концепций останется за облисполкомом.
Все подобности конкурса —
Проект подобного формата на этой же площадке — около аэропорта —
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Строить его будет инвестор.
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