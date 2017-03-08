﻿ В гродненском микрорайоне Ольшанка открылось почтовое отделение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В гродненском микрорайоне Ольшанка открылось почтовое отделение

09.03.2017 09:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Собственное отделение почты расположилось за универсамом «Алми» на улице Наполеона Орды. Появлению стационарной почты предшествовала работа почтового киоска, который находился в поселке Фабричный. С открытием нового почтового отделения он прекратил свое существование, а расширенным перечнем услуг, предоставляемых почтой, сейчас можно воспользоваться жильцам микрорайона Ольшанка рядом с домом, сообщает «Гродненская правда».


В торжественной церемонии открытия стационарной почты приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой и глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский.

— Мне очень приятно открывать новый объект в микрорайоне Ольшанка, который сделает повседневный быт людей, живущих здесь, более удобным и комфортным, — подчеркнул на открытии Мечислав Гой.


Как рассказал директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич, для жителей микрорайона предоставлен широкий перечень услуг, среди которых — отправления ускоренной почты EMS, отправления «1 класс», денежные переводы, выплата пенсий и пособий, прием подписки на печатные средства массовой информации и многие другие услуги. Кроме того, здесь можно оплатить кредит, пополнить баланс на мобильном телефоне, заплатить за коммунальные услуги, застраховать имущество, снять без комиссии наличные деньги с пластиковой карты.


Для удобства клиентов в отделении работают два операционных окна, что позволит быстрее обслуживать гроденцев, пришедших в 17-е отделение почтовой связи. А тем, кто отдает предпочтение совершению операций без участия человека, будет полезен платежно-справочный терминал, принимающий платежи без комиссии.

Новое отделение почтовой связи «Гродно-17» будет работать без выходных и перерывов по будним дням с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое отделение почтовой связи "Гродно-17" будет работать без выходных и перерывов по будним дням с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Для привлечения туристов. Возле могилевского аэропорта хотят построить тематический парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика