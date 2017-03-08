Собственное отделение почты расположилось за универсамом «Алми» на улице Наполеона Орды. Появлению стационарной почты предшествовала работа почтового киоска, который находился в поселке Фабричный. С открытием нового почтового отделения он прекратил свое существование, а расширенным перечнем услуг, предоставляемых почтой, сейчас можно воспользоваться жильцам микрорайона Ольшанка рядом с домом, сообщает «Гродненская правда».





В торжественной церемонии открытия стационарной почты приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой и глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский.

— Мне очень приятно открывать новый объект в микрорайоне Ольшанка, который сделает повседневный быт людей, живущих здесь, более удобным и комфортным, — подчеркнул на открытии Мечислав Гой.





Как рассказал директор Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич, для жителей микрорайона предоставлен широкий перечень услуг, среди которых — отправления ускоренной почты EMS, отправления «1 класс», денежные переводы, выплата пенсий и пособий, прием подписки на печатные средства массовой информации и многие другие услуги. Кроме того, здесь можно оплатить кредит, пополнить баланс на мобильном телефоне, заплатить за коммунальные услуги, застраховать имущество, снять без комиссии наличные деньги с пластиковой карты.





Для удобства клиентов в отделении работают два операционных окна, что позволит быстрее обслуживать гроденцев, пришедших в 17-е отделение почтовой связи. А тем, кто отдает предпочтение совершению операций без участия человека, будет полезен платежно-справочный терминал, принимающий платежи без комиссии.

Новое отделение почтовой связи «Гродно-17» будет работать без выходных и перерывов по будним дням с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00.