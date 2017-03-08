В пункте пропуска «Брест» задержали водителя Mercedes-Benz, который незаконно перевозил револьвер и патроны, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: ГПК

Мужчина ехал по красному коридору. Во время осмотра автомобиля среди личных вещей водителя таможенники нашли 50 патронов в упаковке.

В ходе опроса, мужчина отрицал, что перевозит ограниченные или запрешенные к перемещению товары, но таможенников это не убедило и они отправили транспорт в бокс углубленного досмотра. В итоге в чемодане россиянина нашли револьвер «Smith&Wesson Combat Second» со встроенным стволом и серийным номером на корпусе. Кроме того, в автомобиле и одежде гражданина обнаружено еще 74 патрона.

Данные предметы изъяты и направлены для проведения баллистической экспертизы. По результатам экспертизы установлено, что пистолет предназначен для стрельбы патронами, найденными в транспортном средстве при досмотре.

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 333−1 УК (контрабанда оружия). Гражданин Российской Федерации задержан.