Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении имущества СУП «Домановичи-Агро» в Калинковичском районе. Сумма похищенного — свыше 1 300 000 деноминированных рублей (около 683 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По версии следствия, в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года директор сельскохозяйственного предприятия по предварительному сговору с руководителем одной из компаний Минской области при помощи фиктивных документов на отгрузку крупного рогатого скота, мяса и продукции собственного производства совершил с ним хищение имущества предприятия на сумму свыше 1 300 000 деноминированных рублей. Похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере». Они заключены под стражу.

Следователи работают над выявлением других эпизодов уголовного дела и обращаются к гражданам, обладающим значимой для следствия информацией, с просьбой сообщить ее по телефонам: (8−0232) 70−46−11, (8029) 505−89−93. Конфиденциальность гарантируется.